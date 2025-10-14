Bahia e mais seis estados brasileiros registram apagão nesta terça (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:42
Um apagão atingiu, pelo menos, sete estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14). A falta de energia foi registrada por moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.
Segundo a Neoenergia Coelba, distribuidora de energia elétrica da Bahia, uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversas localidades. As causas da ocorrência estão em análise e devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Na Bahia, 16% das cargas foram afetadas em diferentes regiões do estado. O restabelecimento foi gradativo e, em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. Às 2h11, os demais consumidores foram restabelecidos.
A companhia de distribuição de energia Light, no Rio de Janeiro, informou que a falha afetou cerca de 450 mil clientes do estado. Já em São Paulo, 937 mil clientes foram afetados e já tiveram o serviço normalizado.