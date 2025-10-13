Jovem se arrepende e remove tatuagem de Bolsonaro na testa: 'Minha família toda vota no Lula'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:25
O jovem que viralizou em 2022 por tatuar na testa o nome "Bolsonaro" removeu a marca e disse que só fez a arte para ganhar seguidores nas redes sociais. "O tatuador é meu amigo, a gente sempre tentava fazer um marketing para poder viralizar. Fiz isso por seguidores. Um dia ele me desafiou a fazer essa tatuagem, que me daria R$ 1.000 e fizemos", contou ao Uol.
"Minha família toda vota no Lula. Eu fiz isso pela brincadeira e para viralizar, não por homenagem nem porque eu voto nele. Nunca votei em nenhum presidente, na época ainda não tinha título de eleitor", acrescentou.
O problema é que a tatuagem conseguiu o feito - repercussão na internet -. mas o o frentista João Carlos da Silva, 20, e o tatuador Leandro Sousa, 35, não conseguiram mais seguidores nas redes sociais. Além disso, o jovem carioca virou meme e alvo de piadas na internet.
"Meu pai viu a reportagem na TV e me ligou pra saber se era verdade. Falou demais. Minha mãe quase me bateu quando cheguei em casa. Mas no final ficou tudo tranquilo. Foi só uma besteira de adolescente", relembra.
Depois disso, o jovem resolveu remover a tatuagem. O processo durou oito meses e R$ 3.900. "Foram umas 15 a 20 sessões. Eu me arrependi desde que fiz, mas nunca tive vergonha de sair de casa", declarou. Ele ainda reforça que, se conseguir 100 mil seguidores no Instagram, vai tatuar o nome do ex-presidente de novo.