POLÊMICA

Jovem se arrepende e remove tatuagem de Bolsonaro na testa: 'Minha família toda vota no Lula'

Marca tinha sido feita para ganhar seguidores nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:25

Jovem marcou testa com nome de Bolsonaro Crédito: Reprodução

O jovem que viralizou em 2022 por tatuar na testa o nome "Bolsonaro" removeu a marca e disse que só fez a arte para ganhar seguidores nas redes sociais. "O tatuador é meu amigo, a gente sempre tentava fazer um marketing para poder viralizar. Fiz isso por seguidores. Um dia ele me desafiou a fazer essa tatuagem, que me daria R$ 1.000 e fizemos", contou ao Uol.

"Minha família toda vota no Lula. Eu fiz isso pela brincadeira e para viralizar, não por homenagem nem porque eu voto nele. Nunca votei em nenhum presidente, na época ainda não tinha título de eleitor", acrescentou.

O problema é que a tatuagem conseguiu o feito - repercussão na internet -. mas o o frentista João Carlos da Silva, 20, e o tatuador Leandro Sousa, 35, não conseguiram mais seguidores nas redes sociais. Além disso, o jovem carioca virou meme e alvo de piadas na internet.

"Meu pai viu a reportagem na TV e me ligou pra saber se era verdade. Falou demais. Minha mãe quase me bateu quando cheguei em casa. Mas no final ficou tudo tranquilo. Foi só uma besteira de adolescente", relembra.