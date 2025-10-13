Acesse sua conta
Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia

Vítima estava internada desde a quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:26

Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia
Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia Crédito: Reprodução

Um idoso de 69 anos morreu no sábado (11) após ser pisoteado por uma vaca em uma propriedade rural em Irará, a 50km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Adalberto Paulo Cerqueira.

Ele foi ferido na última quinta-feira (9) e transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos. 

A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) expediu as guias de necropsia e perícia do corpo. Os laudos periciais são aguardados para esclarecer a causa da morte.

