TRAGÉDIA

Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia

Vítima estava internada desde a quinta-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:26

Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia Crédito: Reprodução

Um idoso de 69 anos morreu no sábado (11) após ser pisoteado por uma vaca em uma propriedade rural em Irará, a 50km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Adalberto Paulo Cerqueira.

Ele foi ferido na última quinta-feira (9) e transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.