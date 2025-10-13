Idoso de 69 anos morre após ser pisoteado por vaca na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:26
Um idoso de 69 anos morreu no sábado (11) após ser pisoteado por uma vaca em uma propriedade rural em Irará, a 50km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Adalberto Paulo Cerqueira.
Ele foi ferido na última quinta-feira (9) e transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.
A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) expediu as guias de necropsia e perícia do corpo. Os laudos periciais são aguardados para esclarecer a causa da morte.