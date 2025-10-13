AGRESSÃO

Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador

Guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:37

Criança se colocou entre PMs e mulher Crédito: Reprodução

Um policial militar foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher durante uma festa infantil no Dia das Crianças, no domingo (12), na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha de Pirajá Velha, em Salvador. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra quando a vítima arremessa uma lata em direção aos policiais militares e, em seguida, um deles se aproxima dela.

O policial grita com a mulher e vai para cima dela, mas outros militares e moradores tentam conter a situação. Uma criança ainda entra no meio dos envolvidos para evitar a agressão.

Agressão em festa infantil 1 de 5

Outros moradores gritam: "O dever de vocês era defender a favela, as pessoas de bem", "tem criança na rua, tem que respeitar" e "polícia de *****".

Em nota, a Polícia Militar informou que a confusão ocorreu por volta das 15h40, quando policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) realizavam patrulhamento e foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se misturaram à população presente em uma comemoração local.

Segundo a corporação, não houve revide, mas os policiais militares foram hostilizados por algumas pessoas presentes, inclusive com o arremesso de objetos.

As imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e, por determinação do Comando da PM-BA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) repudiou as agressões flagradas e ressaltou que não é esse o modelo de policiamento determinado pelo Comando da PM.

Leia nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que, na tarde de domingo (12), por volta das 15h40, policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) realizavam patrulhamento na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha de Pirajá Velha, quando foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se misturaram à população presente em uma comemoração local.

Diante da presença de diversas crianças e famílias na via, não houve revide por parte da guarnição, que adotou o acompanhamento tático e procedeu com o acionamento de outras equipes para garantir o controle da área e a segurança dos moradores.

Durante a ação, os policiais militares foram hostilizados por algumas pessoas presentes, inclusive com o arremesso de objetos, o que reforçou o cenário de tensão enfrentado pelas equipes na condução da ocorrência.

A Corporação informa que as imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e que, por determinação do Comando da PMBA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis.

O Comando da PMBA registra que, ao longo do fim de semana, unidades da Corporação realizaram diversas ações sociais em alusão ao Dia das Crianças, tanto na capital quanto no interior, reforçando o caráter comunitário e preventivo da Instituição. Registra, ainda, que lamenta o fato ocorrido com a guarnição durante o cumprimento de sua missão de garantir a segurança da população.