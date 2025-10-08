CRIME

Agente federal atropelada na Pituba está em coma; motorista não tinha CNH

Vítima está internada no HGE

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:12

Carro atropelou Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

A policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, está em coma, mas respondeu, nesta quarta-feira (8), a estímulos cognitivos. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, para onde foi levada após ter sido atropelada por um carro na contramão no bairro da Pituba enquanto treinava para uma corrida na segunda-feira (6).

Segundo a TV Bahia, os médicos iniciaram um protocolo de morte cerebral, que foi descartado hoje após mostra de atividade cerebral.

Já o suspeito do crime, o jovem João Victor Santos, de 20 anos, se apresentou na delegacia que investiga o caso na terça-feira (8). Ele foi ouvido pela polícia e liberado.

Conforme a investigação, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também não prestou socorro e depois do atropelamento, tentou adulterar o carro em uma oficina.

A informação de que o suspeito tentou adulterar foi confirmada pelo advogado Fernando Santos, que representa a família da vítima. "Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava", explica.

"O autor do fato tentou dificultar o trabalho da investigação, e isso, no nosso entendimento, justifica e autoriza o pedido de prisão cautelar dessa pessoa", completa.