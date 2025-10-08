Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agente federal atropelada na Pituba está em coma; motorista não tinha CNH

Vítima está internada no HGE

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:12

Carro atropelou Marta Maria dos Santos
Carro atropelou Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

A policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, está em coma, mas respondeu, nesta quarta-feira (8), a estímulos cognitivos. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, para onde foi levada após ter sido atropelada por um carro na contramão no bairro da Pituba enquanto treinava para uma corrida na segunda-feira (6).

Segundo a TV Bahia, os médicos iniciaram um protocolo de morte cerebral, que foi descartado hoje após mostra de atividade cerebral. 

Já o suspeito do crime, o jovem João Victor Santos, de 20 anos, se apresentou na delegacia que investiga o caso na terça-feira (8). Ele foi ouvido pela polícia e liberado.

Conforme a investigação, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também não prestou socorro e depois do atropelamento, tentou adulterar o carro em uma oficina. 

PRF aposentada é atropelada em Salvador

Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Pedido de doação de sangue por Reprodução
1 de 5
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução

A informação de que o suspeito tentou adulterar foi confirmada pelo advogado Fernando Santos, que representa a família da vítima. "Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava", explica.

"O autor do fato tentou dificultar o trabalho da investigação, e isso, no nosso entendimento, justifica e autoriza o pedido de prisão cautelar dessa pessoa", completa. 

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Martha Maria foi atropelada por um carro que trafegava na contramão. A agente, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia, é corredora amadora há dez anos e estava se preparando para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

Mais recentes

Imagem - Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia
Imagem - ENEM 2025: centro educacional faz maratona gratuita de revisão de questões em Salvador

ENEM 2025: centro educacional faz maratona gratuita de revisão de questões em Salvador
Imagem - Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025

Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’
01

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
02

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola