VIOLÊNCIA

Suspeito de torturar e esquartejar entregador de app é morto em troca de tiros em Salvador

Outro homem envolvido no crime foi preso, sem resistência, pela PM

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:08

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um suspeito de sequestrar, torturar e esquartejar um entregador de aplicativo em março deste ano em Salvador foi morto em uma troca de tiros com a polícia na Barroquinha, na madrugada desta quinta-feira (9), durante a Operação Foco Central. Ele foi identificado como Albino de Santana Sinval dos Santos, de 26 anos. Um segundo suspeito, de 29 anos, foi preso sem resistência, no bairro de Nazaré.

O objetivo da ação da Polícia Civil era cumprir seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária relacionados ao homicídio do trabalhador Augusto César dos Santos Borges, de 28 anos.

Conforme as investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), os dois homens são apontados como responsáveis diretos pela morte do entregador. A vítima, moradora do bairro do Nordeste de Amaralina, foi sequestrada, torturada e executada por integrantes de uma organização criminosa que atua no centro da capital, após entrar, durante uma entrega, em uma área com participação dos criminosos.

O corpo de Augusto César foi encontrado no dia 22 de março de 2025, esquartejado e acondicionado em sacos plásticos, na Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela. As diligências apontaram que o crime foi ordenado como represália ao fato da vítima residir em um território com atuação do outro grupo.