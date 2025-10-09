Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de torturar e esquartejar entregador de app é morto em troca de tiros em Salvador

Outro homem envolvido no crime foi preso, sem resistência, pela PM

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:08

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um suspeito de sequestrar, torturar e esquartejar um entregador de aplicativo em março deste ano em Salvador foi morto em uma troca de tiros com a polícia na Barroquinha, na madrugada desta quinta-feira (9), durante a Operação Foco Central. Ele foi identificado como Albino de Santana Sinval dos Santos, de 26 anos. Um segundo suspeito, de 29 anos, foi preso sem resistência, no bairro de Nazaré. 

O objetivo da ação da Polícia Civil era cumprir seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária relacionados ao homicídio do trabalhador Augusto César dos Santos Borges, de 28 anos.

Conforme as investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), os dois homens são apontados como responsáveis diretos pela morte do entregador. A vítima, moradora do bairro do Nordeste de Amaralina, foi sequestrada, torturada e executada por integrantes de uma organização criminosa que atua no centro da capital, após entrar, durante uma entrega, em uma área com participação dos criminosos.

O corpo de Augusto César foi encontrado no dia 22 de março de 2025, esquartejado e acondicionado em sacos plásticos, na Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela. As diligências apontaram que o crime foi ordenado como represália ao fato da vítima residir em um território com atuação do outro grupo.

A Operação Foco Central foi planejada e conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio de unidades operacionais e de inteligência do Departamento. Ao todo, oito equipes participaram da execução das ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Leia mais

Imagem - Promoção! Rede de varejo anuncia oferta antes de fechar duas lojas em Salvador

Promoção! Rede de varejo anuncia oferta antes de fechar duas lojas em Salvador

Imagem - Primeira fábrica da BYD no Brasil será inaugurada nesta quinta (9) na Bahia

Primeira fábrica da BYD no Brasil será inaugurada nesta quinta (9) na Bahia

Imagem - Prefeitura de Salvador abre cadastro escolar 2026 para alunos novos

Prefeitura de Salvador abre cadastro escolar 2026 para alunos novos

Mais recentes

Imagem - Traficante envolvido em tiroteio que causou morte da dentista na Avenida Paralela é preso

Traficante envolvido em tiroteio que causou morte da dentista na Avenida Paralela é preso
Imagem - Ex-secretário de cidade baiana morre em acidente entre carro e caminhão na estrada

Ex-secretário de cidade baiana morre em acidente entre carro e caminhão na estrada
Imagem - Ex-namorado de jovem desaparecida em Anguera presta depoimento e nega envolvimento no caso

Ex-namorado de jovem desaparecida em Anguera presta depoimento e nega envolvimento no caso

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Vigilante é indenizado em R$ 20 mil após empresa impor cursos nas folgas e más condições de trabalho
02

Vigilante é indenizado em R$ 20 mil após empresa impor cursos nas folgas e más condições de trabalho

Imagem - Três linhas de ônibus começam a operar em Salvador; conheça rotas
03

Três linhas de ônibus começam a operar em Salvador; conheça rotas

Imagem - No dia da 'mochila maluca', menino surpreende e emociona ao levar caixão em homenagem ao pai
04

No dia da 'mochila maluca', menino surpreende e emociona ao levar caixão em homenagem ao pai