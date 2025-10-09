QUEIMA DE ESTOQUE

Promoção! Rede de varejo anuncia oferta antes de fechar duas lojas em Salvador

Unidades terão funcionamento encerrado no mês de outubro

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:35

Fast Shop anuncia fechamento de lojas em Salvador Crédito: Divulgação

A rede de varejo Fast Shop anunciou uma promoção de 10% de cashback em todos os produtos, exceto itens da Apple, nas lojas que encerrarão as atividades em Salvador ainda neste mês de outubro. As unidades que vão fechar estão localizadas em shoppings da capital baiana, e a medida faz parte de um processo de reestruturação do grupo.

A primeira unidade a ter atividades encerradas fica no Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), no Caminho das Árvores. O funcionamento vai até o próximo domingo (12).

A segunda, é a loja do Shopping Barra, que continuará funcionando até o dia 31 deste mês. A terceira loja da Fast Shop, no Salvador Shopping não será afetada, portanto não há previsão de fechamento.

Em todo o Brasil, 11 lojas da rede deixarão de funcionar. A medida é parte de uma remodelagem dos negócios que, segundo a empresa, já vinha sendo planejado e foi implementada agora em consonância com a estratégia adotada a longo prazo.

"A liderança da Fast Shop está sempre em busca de melhorias contínuas de forma a ampliar a eficiência operacional da companhia. Neste sentido, a empresa reavalia constantemente a sua estrutura e operação - inclusive de lojas físicas, com a priorização de pontos de venda que estejam alinhados à sua estratégia", explicou a companhia, por meio de nota.