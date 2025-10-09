CARROS ELÉTRICOS

Primeira fábrica da BYD no Brasil será inaugurada nesta quinta (9) na Bahia

Presidente Lula estará presente no evento

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:10

Fábrica da BYD Crédito: Divulgação

A cerimônia de inauguração da fábrica de veículos da BYD Brasil em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Bahia, acontece na manhã desta quinta-feira (9). A unidade será a primeira de fabricação de veículos elétricos e híbridos do país. O investimento da montadora chinesa no complexo é de R$ 5,5 bilhões.

O evento está previsto para 11h30 e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também participam o presidente da BYD, Wang Chuanfu, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Outros executivos globais da BYD também estarão presentes.

Já boa parte dos 1,5 mil trabalhadores que integram atualmente o quadro da BYD em Camaçari foi barrada da festa de inauguração oficial da fábrica. Segundo Júlio Bonfim, representante do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, cerca de 300 funcionários foram convidados para a festa, enquanto o restante do efetivo recebeu folga. Após a repercussão negativa, a empresa teria permitido aos interessados irem à fábrica, desde que fiquem de fora dos festejos.

“O trabalhador faz parte das conquistas da empresa, negar a ele o direito de comemorar é um ato de exclusão”, lamentou Bonfim. A empresa não se posicionou sobre o caso.

A relação entre a BYD e os trabalhadores tem sido marcada por algumas polêmicas. Na fase inicial das obras, a empresa chegou a ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão em Camaçari.

Houve também reclamações de que trabalhadores com experiência na indústria automobilística estariam sendo preteridos em função de idade. Recentemente, um sinal de melhora foi a aprovação de um acordo para o reajuste salarial de parte dos trabalhadores, com a elevação do piso salarial de R$ 1.950,00 para R$ 2.067,00 por mês, em setembro, com pagamento retroativo a julho e agosto e, após três meses de trabalho, para R$ 2.273,00 mensais.