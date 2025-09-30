Acesse sua conta
Lula vem à Bahia para inauguração de fábrica da BYD

Também estará presente Wang Chuanfu, fundador e presidente mundial da empresa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:42

Presidente Lula
Presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Após mudanças no calendário ao longo do primeiro semestre, a BYD marcou para 9 de outubro a inauguração oficial de sua unidade em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A cerimônia terá a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de executivos globais da companhia, incluindo Wang Chuanfu, fundador e presidente mundial.

Inicialmente, a expectativa era de que a fábrica fosse aberta ainda no primeiro semestre. O vice-presidente sênior da montadora, Alexandre Baldy, chegou a anunciar o evento para 26 de junho. A data foi adiada para 1º de julho, quando houve apenas uma visita às instalações e a apresentação dos primeiros protótipos, sem corte de faixa. Naquele momento, segundo Baldy, a ausência de licenças, entre elas a ambiental, impediu a inauguração formal.

Durante a visita, Stella Li, presidente das Américas e vice-presidente global, informou que a capacidade instalada inicial será de 150 mil veículos por ano. Ela também confirmou que a produção em Camaçari começará com o elétrico compacto Dolphin Mini, além do SUV híbrido Song Pro e do sedã híbrido King, desenvolvidos em colaboração com engenheiros brasileiros.

A empresa também buscou reduzir a alíquota de 10% para importação das unidades SKD que servirão de base para a montagem no país. O governo, no entanto, decidiu manter a taxa atual e liberar, até janeiro, uma cota de importação com isenção de imposto.

