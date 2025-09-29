EMPREGO

BYD abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Camaçari

Oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:55

BYD Camaçari Crédito: Divulgação

A montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) abriu 20 vagas para pessoas com deficiência em Camaçari, na Grande Salvador. As oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas, como operadores logísticos, condutores internos, operadores de empilhadeira, reparadores e ajustadores automotivos.

Para se candidatas, basta acessar a plataforma de seleção da empresa ou entrar em contato com o SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), localizado no município.