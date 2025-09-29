BYD abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:55
A montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) abriu 20 vagas para pessoas com deficiência em Camaçari, na Grande Salvador. As oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas, como operadores logísticos, condutores internos, operadores de empilhadeira, reparadores e ajustadores automotivos.
Para se candidatas, basta acessar a plataforma de seleção da empresa ou entrar em contato com o SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), localizado no município.
Segundo a BYD, apenas neste mês, a gerou 365 novas vagas de emprego, sendo 50 para pessoas com deficiência. A previsão é de que mais 150 admissões serão realizadas em outubro.