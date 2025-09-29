Acesse sua conta
BYD abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Camaçari

Oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:55

BYD Camaçari
BYD Camaçari Crédito: Divulgação

A montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) abriu 20 vagas para pessoas com deficiência em Camaçari, na Grande Salvador. As oportunidades são para funções operacionais, técnicas e administrativas, como operadores logísticos, condutores internos, operadores de empilhadeira, reparadores e ajustadores automotivos.

Para se candidatas, basta acessar a plataforma de seleção da empresa ou entrar em contato com o SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), localizado no município.

Segundo a BYD, apenas neste mês, a gerou 365 novas vagas de emprego, sendo 50 para pessoas com deficiência. A previsão é de que mais 150 admissões serão realizadas em outubro.

