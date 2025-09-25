Acesse sua conta
Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Interessados podem se inscrever no site do home center

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:37

Evento será na Ferreira Costa dos Barris
 Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

A Ferreira Costa abriu 150 vagas temporárias de emprego para o final de ano. As oportunidades são para as duas lojas de Salvador, nos Barris e na Avenida Paralela.

Há vagas para conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas, atendente de loja, apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito.

Em relação aos requisitos, não é exigida experiência para as vagas de apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito. É necessária experiência mínima de 6 meses para conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas e atendente de loja. Para todas as vagas é preciso ter ensino médio completo.

Segundo Glenda Ramos, gestora de Recursos Humanos da Ferreira Costa Paralela, as vagas sazonais podem ser a porta de entrada para construir carreira dentro da empresa. “Muitos colaboradores começaram em funções temporárias e hoje estão efetivados. É uma chance real de crescimento”, comenta.

Ferreira Costa em Salvador

Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa
Ferreira Costa dos Barris por Divulgação
Ferreira Costa  por Divulgação
Ferreira Costa terá outlet de utilidades para casa por Divulgação
Ferreira Costa na Avenida Paralela por Reprodução
Ferreira Costa  por Divulgação
1 de 6
Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa

Os interessados podem se inscrever por meio do site oficial da Ferreira Costa.

