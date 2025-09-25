OPORTUNIDADE

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Interessados podem se inscrever no site do home center

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:37

Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

A Ferreira Costa abriu 150 vagas temporárias de emprego para o final de ano. As oportunidades são para as duas lojas de Salvador, nos Barris e na Avenida Paralela.

Há vagas para conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas, atendente de loja, apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito.

Em relação aos requisitos, não é exigida experiência para as vagas de apoio de caixa, operador de loja e auxiliar de depósito. É necessária experiência mínima de 6 meses para conferente de mercadoria, auxiliar de e-commerce, promotor de vendas, auxiliar de prevenção de perdas e atendente de loja. Para todas as vagas é preciso ter ensino médio completo.

Segundo Glenda Ramos, gestora de Recursos Humanos da Ferreira Costa Paralela, as vagas sazonais podem ser a porta de entrada para construir carreira dentro da empresa. “Muitos colaboradores começaram em funções temporárias e hoje estão efetivados. É uma chance real de crescimento”, comenta.

