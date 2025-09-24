OPORTUNIDADE

Edital para concurso da Caixa que paga até R$ 15 mil está em reta final

Informação foi confirmada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:45

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Crédito: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que o edital para um novo concurso público está em fase final. O último certame realizado pela Caixa foi em 2024, com salários de até R$ 15 mil.

O concurso da Caixa ofertou 4.050 vagas, divididas entre 2 mil para técnicos bancários novos; outros 2 mil a técnicos bancários especializados em tecnologia da informação; e 50 oportunidades distribuídas entre os cargos de engenheiros e médicos do trabalho. A Fundação Cesgranrio foi a banca organizadora da seleção.