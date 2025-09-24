Edital para concurso da Caixa que paga até R$ 15 mil está em reta final

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:45
O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que o edital para um novo concurso público está em fase final. O último certame realizado pela Caixa foi em 2024, com salários de até R$ 15 mil.
O concurso da Caixa ofertou 4.050 vagas, divididas entre 2 mil para técnicos bancários novos; outros 2 mil a técnicos bancários especializados em tecnologia da informação; e 50 oportunidades distribuídas entre os cargos de engenheiros e médicos do trabalho. A Fundação Cesgranrio foi a banca organizadora da seleção.
A informação sobre o novo concurso foi confirmada durante o evento de celebração dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A declaração foi feita na última segunda-feira (22), em exclusiva ao Correio Braziliense.