Edital para concurso da Caixa que paga até R$ 15 mil está em reta final

Informação foi confirmada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:45

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira,  afirmou que o edital para um novo concurso público está em fase final.  O último certame realizado pela Caixa foi em 2024, com salários de até R$ 15 mil.

O concurso da Caixa ofertou 4.050 vagas, divididas entre 2 mil para técnicos bancários novos; outros 2 mil a técnicos bancários especializados em tecnologia da informação; e 50 oportunidades distribuídas entre os cargos de engenheiros e médicos do trabalho. A Fundação Cesgranrio foi a banca organizadora da seleção.

A informação sobre o novo concurso foi confirmada durante o evento de celebração dos 59 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A declaração foi feita na última segunda-feira (22), em exclusiva ao Correio Braziliense.

