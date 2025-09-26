OPORTUNIDADE

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:07

Shopee reforça operação na Bahia com mais 3 centros logísticos Crédito: Divulgação

A Shopee abriu mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes de emprego em todo o Brasil para a temporada de fim de ano. O reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas, como o Natal e a Black Friday.

As oportunidades estão distribuídas em 20 estados, incluindo a Bahia, e no Distrito Federal Os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.

Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial. As oportunidades são para operações logísticas e áreas corporativas.