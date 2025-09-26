Acesse sua conta
Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:07

Shopee reforça operação na Bahia com mais 3 centros logísticos
Shopee reforça operação na Bahia com mais 3 centros logísticos Crédito: Divulgação

A Shopee abriu mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes de emprego em todo o Brasil para a temporada de fim de ano. O reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas, como o Natal e a Black Friday.

As oportunidades estão distribuídas em 20 estados, incluindo a Bahia, e no Distrito Federal Os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.

Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial. As oportunidades são para operações logísticas e áreas corporativas.

As vagas estão distribuídas em: Amazonas (11), Bahia (56), Ceará (31), Distrito Federal (59), Espírito Santo (117), Goiás (119), Maranhão (10), Minas Gerais (964), Mato Grosso do Sul (45), Pará (18), Paraíba (2), Pernambuco (82), Piauí (1), Paraná (246), Rio de Janeiro (327), Rio Grande do Norte (5), Rio Grande do Sul (76), Santa Catarina (410), Sergipe (20), São Paulo (6833) e Tocantins (15).

