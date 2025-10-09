Emprego: Salvador tem 561 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta-feira (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:34
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 516 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (9). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de limpeza pesada (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.720,00 + benefícios
1 vaga
Motorista de ônibus
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter CNH D e curso de condutor de passageiro.
Salário: a combinar + transporte
50 vagas
Motorista de ônibus (vaga para horária reduzida)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter CNH D, disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida e curso de condutor de passageiro.
Salário: a combinar + transporte
50 vagas
Auxiliar de Operação em Transporte
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + transporte
5 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º e 2º ano à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: a combinar + transporte
14 vagas
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + transporte
14 vagas
Auxiliar de Manutenção Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Borracheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Encarregado de Manutenção de Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência nos serviços de manutenção automotiva.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Eletricista de Veículo Pesado
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência nos serviços de elétrica automotiva.
Salário: a combinar + transporte
2 vagas
Lubrificador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Mecânico de Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter CNH D e experiência nos serviços de mecânica automotiva (veículo pesado).
Salário: a combinar + transporte
15 vagas
Moleiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + transporte
2 vagas
Polidor de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência em polimento em pintura de veículos.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Desejável experiência em fabricação, reparação e instalação de peças e estruturas metálicas.
Salário: a combinar + transporte
1 vaga
Auxiliar de Produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para pegar peso.
Zona: moradores de Sete de Abril e adjacências
Salário: a combinar + benefícios
50 vagas
Chefe de Funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Possuir curso técnico de mecânica.
Salário: 1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Controlador de pragas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.
Salário: 1.722,41 + benefícios
4 vagas
Cuidador de idosos
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter curso na área.
Salário: 1.800,00 + benefícios
5 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.166,96 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Fiscal de Loja
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Expedição em Transporte
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Depósito (vaga para diária)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Vendedor Interno
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Desejável ter trabalhado com vendas de artigos de decoração.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Chefe de Oficina Mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
10 vagas
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
8 vagas
Padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de armazém
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: 1.542,37 + benefícios
1 vaga
Balconista de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Ajudante de padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.
Zona: Simões Filho
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Encanador hidráulico
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: 3.000,00 + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: moradores da região da Suburbana ou Massaranduba
Salário: 2.056,00 + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico Eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de Automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de Licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
60 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
75 vagas
Auxiliar de Lavanderia Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a Lei do Aprendizado (faixa etária 18 a 21 anos).
Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Cobrador de Transporte (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: a combinar + transporte
20 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
13 vagas