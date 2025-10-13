Dentista morre após tentar ultrapassagem e bater de frente com caminhão na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:14
Um cirurgião-dentista morreu em um acidente de carro no domingo (12), na BA-131, em um trecho entre as cidades de Jacobina e Miguel Calmon, no norte da Bahia.
A vítima, identificada como Leivid Bahia Teixeira Soares, dirigia um veículo Hyundai Ix35, quando tentou ultrapassar e bateu de frente com um caminhão.
Dentista morre após tentar ultrapassagem na Bahia
O empresário era irmão do secretário de Planejamento da Prefeitura de Jacobina, Levi Bahia, e filho do também empresário João Teixeira.
Em nota, a gestão municipal lamentou a perda. “Jacobina perde um cidadão exemplar, cuja vida foi marcada pelo compromisso com o bem comum, pelo amor à família e pela amizade sincera", declarou.