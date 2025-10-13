ACIDENTE

Dentista morre após tentar ultrapassagem e bater de frente com caminhão na Bahia

Vítima morreu no local

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:14

Dentista morre em acidente de carro Crédito: Reprodução

Um cirurgião-dentista morreu em um acidente de carro no domingo (12), na BA-131, em um trecho entre as cidades de Jacobina e Miguel Calmon, no norte da Bahia.

A vítima, identificada como Leivid Bahia Teixeira Soares, dirigia um veículo Hyundai Ix35, quando tentou ultrapassar e bateu de frente com um caminhão.

O empresário era irmão do secretário de Planejamento da Prefeitura de Jacobina, Levi Bahia, e filho do também empresário João Teixeira.