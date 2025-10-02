Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 01:00
Foram abertas nesta quarta-feira (1º), as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB-5/BA-SE) com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para dois diferentes cargos. São 2 vagas imediatas e 78 de cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,5 mil, com direito a Vale Alimentação de R$ 733. A carga horária das vagas é de 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 5 de novembro.
Veja vagas do concurso do Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para candidatos de nível médio e R$ 65 para o nível superior.
A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até a próxima sexta-feira (3). Estão aptos à isenção do pagamento candidatos doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de dezembro. As fases do concurso público serão realizadas na cidade de Salvador, onde serão alocados os candidatos aprovados e convocados no certame.
A publicação da classificação final ainda não tem prazo para ocorrer. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que podem ser estendidos por igual período por decisão da administração.