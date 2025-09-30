OPORTUNIDADE

Prefeitura oferece salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana; veja vagas

Inscrições podem ser feitas até 27 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 01:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Lorena, no estado de São Paulo, com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 13 diferentes cargos. São 10 vagas imediatas. As oportunidades são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 3,6 mil e R$ 7,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 15h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 27 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Avança SP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 79.

Confira vagas e salários do concurso público da prefeitura de Lorena 1 de 7