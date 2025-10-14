Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:00
A Prefeitura de Iguatama, no estado de Minas Gerais, tem concurso aberto com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4.750,00. As oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 28 de outubro.
O maior destaque do certame são as sete vagas para Enfermeiro, que têm remuneração estabelecida em R$ 4.750,00 por 40 horas de trabalho semanal. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Iguatama
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos no caso do nível superior.
As taxas de inscrição variam entre R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 100 para o nível superior.