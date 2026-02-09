ÁREA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura abre concurso para vagas imediatas com salários de até R$ 7,8 mil; veja edital

Oportunidades estão distribuídas entre funções de gestão escolar e docência

Esther Morais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:27

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de São Roque, no interior de São Paulo, publicou o edital do novo concurso público destinado à Secretaria Municipal de Educação. O certame oferece oito vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 7.860,07.

As inscrições estão abertas até 9 de março de 2026 e devem ser feitas no site da banca organizadora, a Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP). A prova objetiva está prevista para o dia 22 de março, no próprio município de São Roque.

Prefeitura de São Roque abre concurso 1 de 5

Cargos e vagas

As oportunidades estão distribuídas entre funções de gestão escolar e docência:

Gestão

Coordenador Pedagógico (1 vaga + CR)

Diretor de Escola (1 vaga + CR)

Vice-Diretor de Escola (1 vaga + CR)

Supervisor Escolar (1 vaga + CR)

Docência

Professor Adjunto de Educação Infantil (1 vaga + CR)

Professor Adjunto de Ensino Fundamental I (1 vaga + CR)

Professor de Atendimento Educacional Especializado (1 vaga + CR)

Professor de Informática (1 vaga + CR)

Os salários para os cargos de gestão variam entre R$ 6.172,12 e R$ 7.860,07. Para os cargos de professor, a remuneração é de R$ 28,03 por hora-aula.

Além do salário, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 450, gratificação de assiduidade de R$ 400 e cesta básica.

Inscrições e prova

Período de inscrição: 6 de fevereiro a 9 de março de 2026

Site da banca: clique aqui

Taxa de inscrição: R$ 95