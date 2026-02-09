EMPREGOS E SOLUÇÕES

O currículo para a Era da Inteligência Artificial

Por que a construção do currículo nos sites de vagas e empregos pode excluir os candidatos? Especialistas ajudam a construir a ferramenta perfeita para o algorítimo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:30

Candidato x Robô no mercado de trabalho. Saiba como as máquinas "desmontam" sua trajetória profissional. Crédito: Shutterstock

Se você está procurando emprego em Salvador neste início de 2026, é bom saber: antes de apertar a mão de um recrutador, você precisará, primeiro, convencer um algoritmo.

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser exclusividade das gigantes de tecnologia e já é realidade nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs) baianas, mudando as regras do jogo para quem busca uma vaga no mercado. Dados recentes apontam que a tecnologia se democratizou de vez.

Segundo Luis Alberto Pires de Oliveira, professor da Unijorge e mentor de carreiras, 73% dos pequenos empreendedores baianos planejam usar IA este ano. "Para as PMEs, a IA atua como um 'miniassistente' capaz de economizar até seis horas semanais em recrutamento", explica.

Luis Alberto Pires de Oliveira, professor na Unijorge nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia, especialista em Gerenciamento de Projetos e mentor de carreiras tech Crédito: Divulgação

Parsing

Ao enviar o PDF com o currículos,por exemplo, acontece o parsing: o algoritmo "desmonta" seu currículo para ler dados brutos.

Diferente do que muitos pensam, currículos muito coloridos ou cheios de gráficos do Canva podem ser um tiro no pé.

"Layouts complexos dificultam a leitura dos sistemas. A beleza visual é secundária à clareza dos dados para a máquina", alerta Luis Alberto.

Cammila Yochabell, CEO da Jobecam — HRTech que é referência em entrevistas anônimas via IA —, reforça que a hierarquia de leitura prioriza a compatibilidade de experiências e competências técnicas. "O 'menos é mais' no design. O que importa é a qualidade da informação", diz a executiva.

Cammila Yochabell, CEO da Jobecam, HRTech conhecida pelas seleções de entrevistas anônimas impulsionadas por IA Crédito: Gustavo Samuel - Criatris/Divulgação

Uma das grandes vantagens da IA, quando bem utilizada, é o combate ao preconceito. Cammila Yochabell explica que a Jobecam utiliza auditorias constantes para evitar o "viés algorítmico", garantindo que critérios como raça, gênero ou idade não excluam talentos.

"Focamos nas habilidades e competências, não em características subjetivas", afirma. E se você teme ser substituído por uma máquina, acalme-se. O papel do recrutador humano em Salvador tornou-se ainda mais estratégico. "O 'toque humano' baiano — nossa empatia e capacidade de ler entrelinhas — é um diferencial competitivo.

A IA identifica quem está qualificado; o humano decide quem realmente se integra à cultura da equipe", complementa Luis Alberto.

Guia prático

Para o candidato que deseja se destacar em 2026, entender a lógica dos algoritmos de escaneabilidade é o primeiro passo.

No recrutamento moderno, o segredo da aprovação inicial está em facilitar o trabalho do robô. A regra de ouro é priorizar uma estrutura "limpa": salve seu arquivo sempre em PDF (com texto selecionável) ou .docx e evite o uso de duas colunas, já que os sistemas de leitura (ATS) processam as informações de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Designs excessivamente visuais, como os que utilizam gráficos de barras para medir habilidades, tabelas complexas ou ícones, costumam ser ignorados ou lidos com erro pelas máquinas. O "menos é mais": o foco deve ser o texto puro e organizado.

A estratégia mais eficiente para "seduzir" o algoritmo é o uso inteligente de palavras-chave. O candidato deve analisar minuciosamente a descrição da vaga e identificar as cinco competências técnicas ou ferramentas mais citadas pela empresa.

Esses termos precisam aparecer de forma contextualizada tanto no resumo profissional quanto na descrição das experiências. Uma dica valiosa é sempre utilizar a sigla acompanhada do nome por extenso — como "CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)" —, garantindo que o sistema identifique o termo independentemente de como foi configurado pelo RH.

Na hora de descrever sua trajetória, substitua textos genéricos por resultados quantificáveis. Os robôs são treinados para valorizar métricas: em vez de apenas dizer que "realizou vendas", prefira "aumentei as vendas em 20% utilizando a ferramenta X".