TELEVISÃO

Lula autoriza contratação de Datena com salário elevado em emissora pública

Valor aprovado pelo presidente para novo programa provoca ruído nos bastidores de Brasília e reacende debate sobre gastos na comunicação estatal

Heider Sacramento

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 20:58

Datena vai comandar novo programa em TV pública após aval de Lula, e salário elevado vira assunto nos bastidores Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a contratação de José Luiz Datena para comandar um novo programa em uma emissora pública, com remuneração considerada alta e acima do padrão praticado no setor. A decisão rapidamente ganhou repercussão nos bastidores políticos e no mercado de televisão, onde o nome do apresentador já vinha sendo especulado para um retorno de peso à TV.

De acordo com informações divulgadas pelo site RD1, o aval partiu diretamente do presidente, que teria sido informado sobre o projeto e os valores envolvidos antes de bater o martelo. A proposta inclui um programa com forte apelo popular, perfil jornalístico e espaço para temas de interesse social, linha que Datena construiu ao longo de décadas na televisão aberta.

Nos corredores de Brasília, a contratação gerou desconforto entre aliados e técnicos da área de comunicação, principalmente pelo impacto financeiro e pelo simbolismo de um salário elevado em uma emissora mantida com recursos públicos. O assunto também alimentou críticas de opositores, que passaram a questionar a coerência do investimento diante do discurso de austeridade.