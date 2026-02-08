Lula autoriza contratação de Datena com salário elevado em emissora pública

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 20:58
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a contratação de José Luiz Datena para comandar um novo programa em uma emissora pública, com remuneração considerada alta e acima do padrão praticado no setor. A decisão rapidamente ganhou repercussão nos bastidores políticos e no mercado de televisão, onde o nome do apresentador já vinha sendo especulado para um retorno de peso à TV.
De acordo com informações divulgadas pelo site RD1, o aval partiu diretamente do presidente, que teria sido informado sobre o projeto e os valores envolvidos antes de bater o martelo. A proposta inclui um programa com forte apelo popular, perfil jornalístico e espaço para temas de interesse social, linha que Datena construiu ao longo de décadas na televisão aberta.
Lula
Nos corredores de Brasília, a contratação gerou desconforto entre aliados e técnicos da área de comunicação, principalmente pelo impacto financeiro e pelo simbolismo de um salário elevado em uma emissora mantida com recursos públicos. O assunto também alimentou críticas de opositores, que passaram a questionar a coerência do investimento diante do discurso de austeridade.
Do lado do governo, a avaliação é de que Datena agrega audiência, visibilidade e capacidade de comunicação direta com o público, fatores considerados estratégicos para ampliar o alcance da TV pública. Pessoas próximas ao projeto defendem que o apresentador pode ajudar a reposicionar a emissora e atrair novos espectadores.