Prefeitura abre concurso público com 79 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:00

Vagas da Prefeitura de Laranjal do Jari Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, está com concurso público aberto para o preenchimento de 79 vagas, com salários iniciais que chegam a R$ 6.375,60. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis médio e superior de escolaridade.

As inscrições, que já estão abertas, seguem até o dia 20 de outubro. O maior destaque do certame são as oito vagas para médico, com remuneração de R$ 6.375,60 para uma carga horária de 20 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Laranjal do Jari

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), que é o responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão ser submetidos à prova de títulos.

As taxas de inscrição são de R$ 110 para cargos de nível médio e R$ 140 para cargos de nível superior.

