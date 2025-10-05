Concursos públicos de prefeituras têm 953 vagas e salários de até R$ 31 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00
Prefeituras de diversos estados do Brasil estão com concursos públicos abertos. O CORREIO reuniu os principais certames da semana com 953 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 31 mil. Confira abaixo:
Vagas: 21
Salários: R$ 1.216,94 a R$ 31.505,29
Inscrições: até o dia 7 de outubro
Concurso Tangará
Vagas: 5
Salários: R$ 19.435,08.
Inscrições: até o dia 28 de outubro
Prefeitura do Rio de Janeiro
Vagas: 73 vagas
Salários: até R$ 18, 8 mil
Inscrições: até o dia 30 de outubro
Vagas e salários foram divulgados
Vagas: 10
Salários: R$ 3,6 mil e R$ 7,5 mil
Inscrições: até 27 de outubro
Confira vagas e salários do concurso público da prefeitura de Lorena
Vagas: 254
Salários: até R$ 6,8 mil
Inscrições: até 1º de novembro
Prefeitura de Floriano
Vagas: 143
Salários: até R$ 5,2 mil
Inscrições: 10 de outubro até 2 de novembro
Vagas: 392
Salários: até R$ 4,3 mil
Inscrições: de 7 de outubro até 11 de novembro
Prefeitura de Arapiraca
Vagas: 55
Salários: de R$ 1.870,00 até R$ 3.631,98
Inscrições: até 20 de outubro
