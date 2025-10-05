OPORTUNIDADES

Concursos públicos de prefeituras têm 953 vagas e salários de até R$ 31 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Prefeituras de diversos estados do Brasil estão com concursos públicos abertos. O CORREIO reuniu os principais certames da semana com 953 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 31 mil. Confira abaixo:

Vagas: 21

Salários: R$ 1.216,94 a R$ 31.505,29

Inscrições: até o dia 7 de outubro

Concurso Tangará 1 de 9

Vagas: 5

Salários: R$ 19.435,08.

Inscrições: até o dia 28 de outubro

Prefeitura do Rio de Janeiro 1 de 4

Vagas: 73 vagas

Salários: até R$ 18, 8 mil

Inscrições: até o dia 30 de outubro

Vagas e salários foram divulgados 1 de 6

Vagas: 10

Salários: R$ 3,6 mil e R$ 7,5 mil

Inscrições: até 27 de outubro

Confira vagas e salários do concurso público da prefeitura de Lorena 1 de 7

Vagas: 254

Salários: até R$ 6,8 mil

Inscrições: até 1º de novembro

Prefeitura de Floriano 1 de 7

Vagas: 143

Salários: até R$ 5,2 mil

Inscrições: 10 de outubro até 2 de novembro

Vagas: 392

Salários: até R$ 4,3 mil

Inscrições: de 7 de outubro até 11 de novembro

Prefeitura de Arapiraca 1 de 4

Vagas: 55

Salários: de R$ 1.870,00 até R$ 3.631,98

Inscrições: até 20 de outubro