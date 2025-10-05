FRAUDE

Quanto custa uma vaga? Máfia dos concursos movimentou milhões

A quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça busca rastrear o fluxo de valores que abasteceu o esquema

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 08:17

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Polícia Federal avança na apuração de um dos pontos mais delicados da fraude em concursos públicos: o dinheiro. O inquérito, que desmonta uma organização criminosa familiar, aponta para movimentações milionárias e abre caminho para a responsabilização não apenas dos articuladores, mas também dos “clientes” que pagaram para conquistar cargos públicos de prestígio.