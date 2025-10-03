OPORTUNIDADE

Concurso da Câmara tem vagas com salário de até R$ 7 mil para nível médio

Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 01:00

Mogi das Cruzes Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Mogi das Cruzes

A Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, em São Paulo, publicou o edital para o concurso público com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 11 diferentes cargos. São 18 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 4,1 mil e R$ 10 mil, com direito a auxílio refeição, vale alimentação e 50% do Plano Médico contratado pela Casa. A carga horária das vagas é de 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas entre o dias 6 de outubro e 4 de novembro.

Vagas e salários

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 54,90, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 67,90. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 98,80.

Isenção da taxa de inscrição

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado entre os dias 6 e 7 de outubro. Estão aptos à isenção do pagamento candidatos doadores de sangue e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A redução de 50% do valor da taxa de inscrição será concedido para estudantes que estejam regularmente matriculado no ensino fundamental, ou médio, ou superior, em nível de graduação ou pós-graduação.

Provas e prazos