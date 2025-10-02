Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso público para professor de ensino básico tem 392 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:30

Vagas são para Prefeitura de Arapiraca Crédito: Reprodução

Os professores que procuram estabilidade na carreira com uma carga horária pequena vão ter uma grande oportunidade de conquistar o seu objetivo. Isso porque a Prefeitura de Arapiraca, em Alagoas, lançou um concurso público com 392 vagas de meio turno e salários iniciais que chegam até R$ 4,3 mil para os candidatos aprovados.

Entre as vagas disponíveis, 116 delas são para professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que vão ter o maior salário disponível no certame. Isso porque os aprovados vão receber R$ 4.380,98 por uma jornada de trabalho estabelecida em 30 horas semanais. Veja todas as vagas disponíveis na galeria abaixo:

Prefeitura de Arapiraca

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Além dos cargos de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, há vagas para professores de Arte, de Ciências, de Educação Física, de Geografia e outras matérias. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que foi definido como banca.

O período de inscrições começa no dia 7 de outubro e termina no dia 11 de novembro, exclusivamente, pelo site do IBAM. A taxa de inscrição para, praticamente, todos os cargos são de R$ 100. Para os cargos, de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, no entanto, o valor a ser pago vai ser de R$ 90.

As provas objetivas e as redações serão aplicadas no dia 14 de dezembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 254 vagas e salários de até R$ 6,8 mil

Prefeitura lança concurso público com 254 vagas e salários de até R$ 6,8 mil

Imagem - Concurso de prefeitura para gestor tem salário inicial de R$ 19,4 mil

Concurso de prefeitura para gestor tem salário inicial de R$ 19,4 mil

Imagem - Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Tags:

Emprego Vagas Concurso

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$ 11 mil: inscrições para concurso do Crea se encerram nesta quinta (2)

Salários de até R$ 11 mil: inscrições para concurso do Crea se encerram nesta quinta (2)
Imagem - 4 dicas práticas para alinhar marketing e vendas na empresa

4 dicas práticas para alinhar marketing e vendas na empresa
Imagem - Prefeitura abre concurso para nível fundamental, médio e superior com salários de até R$ 11,7 mil

Prefeitura abre concurso para nível fundamental, médio e superior com salários de até R$ 11,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência