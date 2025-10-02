OPORTUNIDADE

Concurso público para professor de ensino básico tem 392 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas

Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:30

Vagas são para Prefeitura de Arapiraca Crédito: Reprodução

Os professores que procuram estabilidade na carreira com uma carga horária pequena vão ter uma grande oportunidade de conquistar o seu objetivo. Isso porque a Prefeitura de Arapiraca, em Alagoas, lançou um concurso público com 392 vagas de meio turno e salários iniciais que chegam até R$ 4,3 mil para os candidatos aprovados.

Entre as vagas disponíveis, 116 delas são para professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que vão ter o maior salário disponível no certame. Isso porque os aprovados vão receber R$ 4.380,98 por uma jornada de trabalho estabelecida em 30 horas semanais. Veja todas as vagas disponíveis na galeria abaixo:

Além dos cargos de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, há vagas para professores de Arte, de Ciências, de Educação Física, de Geografia e outras matérias. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que foi definido como banca.

O período de inscrições começa no dia 7 de outubro e termina no dia 11 de novembro, exclusivamente, pelo site do IBAM. A taxa de inscrição para, praticamente, todos os cargos são de R$ 100. Para os cargos, de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, no entanto, o valor a ser pago vai ser de R$ 90.