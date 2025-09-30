OPORTUNIDADE

Concurso de prefeitura para gestor tem salário inicial de R$ 19,4 mil

As cinco vagas do certame são de nível superior

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:06

Vagas são para a Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Uma oportunidade de obter uma remuneração de quase R$ 20 mil surgiu na Prefeitura do Rio de Janeiro em um novo concurso público. O certame teve edital divulgado e oficializou a abertura de cinco vagas para o cargo de Gestor de Segurança Municipal, que tem uma remuneração inicial de R$ 19.435,08.

O salário, de acordo com o edital, é composto por R$12.956,72 de vencimento-base e R$6.478,36 de gratificação de risco, que foi estabelecida em 50% do salário. Para os candidatos que têm interesse no cargo, o requisito básico estipulado no edital é ter formação superior em qualquer curso de graduação. Veja detalhes do cargo e do salário do concurso na galeria abaixo:

Após aprovação, os candidatos vão passar por um curso de formação. As inscrições, que têm taxa de R$ 300, já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 28 de outubro de 2025. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi definida como a banca organizadora do certame e as inscrições podem ser feitas pelo site da FGV.