Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

"Prepara-se", diz anúncio do ex-jogador

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:31

Vampeta anuncia novo ensaio +18 Crédito: Reprodução

Dono de um dos ensaios nus mais marcantes no Brasil, o ex-jogador de futebol Vampeta anunciou nesta terça-feira (30) um novo ensaio sensual. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-atleta postou uma foto sem camisa e escreveu na legenda: "Meu Segundo ensaio +18".

As imagens serão divulgadas na próxima quinta-feira (2), 26 anos depois do baiano fazer o primeiro ensaio fotográfico sensual. Em 1999, ele topou posar para a “G Magazine” e tornou-se o primeiro atleta do futebol brasileiro a fazer um ensaio destinado ao público gay. Segundo ele, a decisão na época envolveu bebida, desafio entre amigos e um cachê considerado exorbitante para a época.

“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’ (quatro salários meus)”, contou Vampeta no podcast Acompanhadas. O diretor da revista aceitou na hora e pagou o valor imediatamente, e o ex-jogador precisou posar para as fotos logo depois, enquanto o Corinthians celebrava o título do Campeonato Brasileiro.

Vampeta afirmou que não contou a ninguém sobre o trabalho e acabou sendo surpreendido por ligações de amigos, empresários e familiares após o lançamento da revista em janeiro de 1999. Apesar das críticas iniciais, o ensaio vendeu muito e se tornou um marco da publicação.