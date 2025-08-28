TREND

Filha de Vampeta mostra rotina em pet shop e nega ser 'mimadinha': 'Não é meu caso'

Giovanna Santos rejeitou estereótipo e disse que gastos são com saúde

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:42

Giovanna Santos, filha de Vampeta, em trend Crédito: Reprodução

Filha do ex-jogador Vampeta, ídolo do Vitória, Giovanna Santos surpreendeu os seguidores ao participar de uma trend no TikTok que mostra a vida real de filhos de famosos. A jovem negou ser 'mimadinha' e mostrou sua rotina de trabalho em um pet shop, onde atua como tosadora de animais.

Giovanna Santos, filha de Vampeta 1 de 20

O vídeo começou com a frase "toda filha de jogador é mimadinha e não faz nada". Na sequência, Giovanna completa a frase: “Pena que não é meu caso”, usando a música viral “Amor Traumatizado”, de Carol Biazin com Felipe Amorim. Nas imagens, ela aparece tanto cuidando dos animais quanto na recepção do local.

"Não sei se choro ou fico feliz :)", escreveu a jovem na legenda da publicação. O post rapidamente viralizou e, até o momento, já conta com 1,7 milhão de visualizações.

Com a repercussão, ela recebeu muitos comentários negativos. Ela aproveitou para rebater as críticas e, em outra postagem, revelou que seus gastos são voltados principalmente para cuidados com a saúde. Vale lembrar que, em 2019, Giovanna foi diagnosticada com cardiomiopatia, uma condição grave que afeta o músculo do coração e dificulta o bombeamento de sangue. A situação exigiu um transplante cardíaco, realizado em setembro daquele ano.