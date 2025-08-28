Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Vampeta mostra rotina em pet shop e nega ser 'mimadinha': 'Não é meu caso'

Giovanna Santos rejeitou estereótipo e disse que gastos são com saúde

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:42

Giovanna Santos, filha de Vampeta, em trend
Giovanna Santos, filha de Vampeta, em trend Crédito: Reprodução

Filha do ex-jogador Vampeta, ídolo do Vitória, Giovanna Santos surpreendeu os seguidores ao participar de uma trend no TikTok que mostra a vida real de filhos de famosos. A jovem negou ser 'mimadinha' e mostrou sua rotina de trabalho em um pet shop, onde atua como tosadora de animais. 

Giovanna Santos, filha de Vampeta

Giovanna Santos e Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta, em trend por Reprodução
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos e Gabriella Santos, filhas de Vampeta, e a mãe, Roberta Soares Galiza por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta, e o marido por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
Giovanna Santos, filha de Vampeta por Reprodução/Instagram
1 de 20
Giovanna Santos e Vampeta por Reprodução/Instagram

O vídeo começou com a frase "toda filha de jogador é mimadinha e não faz nada". Na sequência, Giovanna completa a frase: “Pena que não é meu caso”, usando a música viral “Amor Traumatizado”, de Carol Biazin com Felipe Amorim. Nas imagens, ela aparece tanto cuidando dos animais quanto na recepção do local.

"Não sei se choro ou fico feliz :)", escreveu a jovem na legenda da publicação. O post rapidamente viralizou e, até o momento, já conta com 1,7 milhão de visualizações.

@dandysantos9 Não sei se choro ou fico feliz :) #fyoupage #vampetaresenha #vampetajogador #vampeta #jogadordefutebol ♬ original sound - Dandy Santos :)

Com a repercussão, ela recebeu muitos comentários negativos. Ela aproveitou para rebater as críticas e, em outra postagem, revelou que seus gastos são voltados principalmente para cuidados com a saúde. Vale lembrar que, em 2019, Giovanna foi diagnosticada com cardiomiopatia, uma condição grave que afeta o músculo do coração e dificulta o bombeamento de sangue. A situação exigiu um transplante cardíaco, realizado em setembro daquele ano.

Durante o período de espera pelo procedimento, a jovem ficou internada por cerca de quatro meses em um hospital de Miami (EUA), onde vive com a mãe, Roberta Soares, e a irmã, Gabriella. Na época, ela precisou usar aparelhos para auxiliar o trabalho do coração até o transplante ser realizado. A cirurgia foi um sucesso e a filha de Vampeta leva uma vida normal atualmente.

@dandysantos9 Replying to @Mengão ♬ original sound - Dandy Santos :)

Leia mais

Imagem - Marcos Mion se pronuncia sobre apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt

Marcos Mion se pronuncia sobre apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

Imagem - Wanessa quebra silêncio sobre polêmica com Dado Dolabella e abre o jogo sobre affair com Allan Souza Lima

Wanessa quebra silêncio sobre polêmica com Dado Dolabella e abre o jogo sobre affair com Allan Souza Lima

LEIA TAMBÉM

Aprenda 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage

Veja 5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua