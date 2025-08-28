Acesse sua conta
Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

'Rio Babilônia' é considerado o filme mais censurado do cinema brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:43

Denise Dumont, Pedro Aguinaga e Joel Barcelos na famosa cena da piscina em
Filme 'Rio Babilônia' Crédito: Reprodução

O filme 'Rio Babilônia' é considerado o mais censurado do cinema nacional, com 18 minutos cortados da montagem final. No longa, há uma polêmica cena de sexo a três na piscina, protagonizada por Joel Barcelos, Denise Dumont e Pedro Aguinaga. A sequência é considerada tão real que levantou suspeitas de que tenha sido "de verdade". O diretor Neville D'Almeida se pronunciou sobre os boatos.

Em entrevista ao canal Ágora, no YouTube, D'Almeida nevou veementemente os rumores, e afirmou que tudo não passou de "dramatização". "É importante saber que é um filme, e no cinema eu faço dramatização. Dramatização do ato sexual. O que eu peço é viverem intensamente a cena. Não peço para fazer. Não aconteceu. Aconteceu uma dramatização de uma cena de sexualidade dentro da piscina", assegurou.

Rio Babilônia

"Sou a única pessoa do mundo que teve a capacidade de fazer essa cena, essa dramatização de verdade. Quero fazer aqui um desafio, para quem quiser demonstrar, se existe uma cena de piscina como essa no cinema mundial. Desculpe, obrigado por tudo", completou.

A cena, porém, afetou a vida pessoal da atriz Denise Dumont. A própria artista contou no documentário "Neville D'Almeida — Cronista da beleza e do caos" que acabou o casamento com o escritor e autor de novelas Euclydes Marinho. Ela e Joel Barcelos acabaram se apaixonando e vivendo uma história de amor depois das filmagens.

"Rio Babilônia" faz um retrato do Rio de Janeiro do início dos anos 1980, tendo como protagonista a atriz Christiane Torloni vivendo uma repórter que investiga uma rede de traficantes internacionais. Antonio Pitanga, Norma Bengell e Jardel Filho são outros nomes do elenco.

