Galã de Dona de Mim, Humberto Morais fala sobre chance de entrar no OnlyFans

Giuliana Mancini
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:56
Aos 31 anos, Humberto Morais tem feito sucesso na telinha da Globo. O ator vive seu primeiro protagonista em uma novela da emissora, com o papel do policial e faixa-preta de kickboxing Marlon em 'Dona de Mim'. Na trama, o personagem, que é evangélico, enfrentou uma crise quando um vídeo dele tomando banho foi publicado sem consentimento numa plataforma adulta. Ele ganhou fama pela gravação, mas sentiu vergonha e raiva.
Na cena, o artista aparece com o bumbum de fora. Na vida real, Humberto ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais após a exibição da sequência. Ele também recebeu mensagens e pedidos ousados. Mas descartou qualquer chance de entrar para um site deste tipo. "Eu nunca abriria um OnlyFans, sou mais reservado", garantiu o ator, em entrevista ao jornal Extra.
Humberto Morais
Em 'Dona de Mim', Marlon foi noivo de Leona (Clara Moneke), se envolveu com Bárbara (Giovana Cordeiro) e agora está com Kami (Giovanna Lancellotti). Para Humberto, dar vida a um personagem tão disputado não apenas reforça a imagem de galã, mas tem um significado muito mais amplo.
"Ser galã é parte do trabalho. Ajuda a criar um imaginário para que outros jovens negros também possam se sentir bonitos. Teve um menino que postou uma montagem da foto dele com a minha dizendo que éramos gêmeos. Eu me orgulho disso", comemorou.
No capítulo desta sexta-feira (29), a atual namorada vai questioná-lo sobre seus planos para os dois. "A relação dele com a Leo não teve um ponto final de verdade. Sinto que parte do público ainda torce por eles, mas também tem quem queira o Marlon com a Kami", disse.