Galã de Dona de Mim, Humberto Morais fala sobre chance de entrar no OnlyFans

Personagem do ator na novela, Marlon enfrentou crise ao ter um vídeo íntimo divulgado sem seu consentimento

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:56

Humberto Morais em 'Dona de Mim' Crédito: Manoella Mello/Rede Globo

Aos 31 anos, Humberto Morais tem feito sucesso na telinha da Globo. O ator vive seu primeiro protagonista em uma novela da emissora, com o papel do policial e faixa-preta de kickboxing Marlon em 'Dona de Mim'. Na trama, o personagem, que é evangélico, enfrentou uma crise quando um vídeo dele tomando banho foi publicado sem consentimento numa plataforma adulta. Ele ganhou fama pela gravação, mas sentiu vergonha e raiva.

Na cena, o artista aparece com o bumbum de fora. Na vida real, Humberto ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais após a exibição da sequência. Ele também recebeu mensagens e pedidos ousados. Mas descartou qualquer chance de entrar para um site deste tipo. "Eu nunca abriria um OnlyFans, sou mais reservado", garantiu o ator, em entrevista ao jornal Extra.

Em 'Dona de Mim', Marlon foi noivo de Leona (Clara Moneke), se envolveu com Bárbara (Giovana Cordeiro) e agora está com Kami (Giovanna Lancellotti). Para Humberto, dar vida a um personagem tão disputado não apenas reforça a imagem de galã, mas tem um significado muito mais amplo.

"Ser galã é parte do trabalho. Ajuda a criar um imaginário para que outros jovens negros também possam se sentir bonitos. Teve um menino que postou uma montagem da foto dele com a minha dizendo que éramos gêmeos. Eu me orgulho disso", comemorou.

No capítulo desta sexta-feira (29), a atual namorada vai questioná-lo sobre seus planos para os dois. "A relação dele com a Leo não teve um ponto final de verdade. Sinto que parte do público ainda torce por eles, mas também tem quem queira o Marlon com a Kami", disse.

