Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galã de Dona de Mim, Humberto Morais fala sobre chance de entrar no OnlyFans

Personagem do ator na novela, Marlon enfrentou crise ao ter um vídeo íntimo divulgado sem seu consentimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:56

Humberto Morais em 'Dona de Mim'
Humberto Morais em 'Dona de Mim' Crédito: Manoella Mello/Rede Globo

Aos 31 anos, Humberto Morais tem feito sucesso na telinha da Globo. O ator vive seu primeiro protagonista em uma novela da emissora, com o papel do policial e faixa-preta de kickboxing Marlon em 'Dona de Mim'. Na trama, o personagem, que é evangélico, enfrentou uma crise quando um vídeo dele tomando banho foi publicado sem consentimento numa plataforma adulta. Ele ganhou fama pela gravação, mas sentiu vergonha e raiva.

Na cena, o artista aparece com o bumbum de fora. Na vida real, Humberto ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais após a exibição da sequência. Ele também recebeu mensagens e pedidos ousados. Mas descartou qualquer chance de entrar para um site deste tipo. "Eu nunca abriria um OnlyFans, sou mais reservado", garantiu o ator, em entrevista ao jornal Extra.

Humberto Morais

Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Rede Globo
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais em 'Dona de Mim' por Leo Rosário/Rede Globo
Leona (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' por Reprodução/TV Globo
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de mim' por Manoella Mello/Rede Globo
Humberto Morais em 'Dona de Mim' por Globo
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
Humberto Morais por Reprodução/Instagram
1 de 17
Humberto Morais por Reprodução/Instagram

Em 'Dona de Mim', Marlon foi noivo de Leona (Clara Moneke), se envolveu com Bárbara (Giovana Cordeiro) e agora está com Kami (Giovanna Lancellotti). Para Humberto, dar vida a um personagem tão disputado não apenas reforça a imagem de galã, mas tem um significado muito mais amplo.

"Ser galã é parte do trabalho. Ajuda a criar um imaginário para que outros jovens negros também possam se sentir bonitos. Teve um menino que postou uma montagem da foto dele com a minha dizendo que éramos gêmeos. Eu me orgulho disso", comemorou.

No capítulo desta sexta-feira (29), a atual namorada vai questioná-lo sobre seus planos para os dois. "A relação dele com a Leo não teve um ponto final de verdade. Sinto que parte do público ainda torce por eles, mas também tem quem queira o Marlon com a Kami", disse.

Leia mais

Imagem - Jovem traída relata que Nattan ofereceu R$ 1 mil para perdoar namorado em show: ‘Humilhação’

Jovem traída relata que Nattan ofereceu R$ 1 mil para perdoar namorado em show: ‘Humilhação’

Imagem - Taylor Swift quer ter filhos em breve: 'Ela está ficando mais velha'

Taylor Swift quer ter filhos em breve: 'Ela está ficando mais velha'

Imagem - Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

LEIA TAMBÉM

Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Qual a diferença entre isotônico e energético?

Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua