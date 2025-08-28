VEM AÍ?

Taylor Swift quer ter filhos em breve: 'Ela está ficando mais velha'

Cantora e Travis Kelce teriam acelerado noivado pensando em formar logo uma família

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:30

Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento Crédito: Reprodução/Instagram

O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 35 anos de idade, teria sido acelerado por um motivo especial. O plano inicial do jogador do Kansas City Chiefs era esperar um pouco, mas, segundo uma fonte próxima ao casal, ele teria pedido a cantora em casamento agora já pensando em formar uma família.

"Ela quer ter filhos — vários — e ele também. Por isso Travis não esperou até o fim da temporada, como muitos esperavam. Ela está ficando mais velha e não há tempo a perder", revelou a pessoa não identificada ao Daily Mail.

O atleta de futebol americano pediu a cantora em casamento no dia 10 de agosto, mas eles só compartilharam a novidade nas redes sociais na última terça-feira (26). O momento íntimo aconteceu pouco antes de os dois saírem para jantar e, logo depois, eles ligaram por FaceTime para amigos e familiares.

Após alguns dias, o casal organizou um jantar de celebração com as famílias, no qual Taylor chegou a cozinhar para os sogros. Pai de Travis, Ed Kelce confirmou que tanto ele quanto Scott Swift, pai da cantora, incentivaram o noivado imediato. “Ele a levou para fora, antes do jantar, e foi quando pediu. Foi lindo. É incrível ver os dois tão apaixonados”, disse.