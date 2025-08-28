Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Taylor Swift quer ter filhos em breve: 'Ela está ficando mais velha'

Cantora e Travis Kelce teriam acelerado noivado pensando em formar logo uma família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:30

Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento Crédito: Reprodução/Instagram

noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 35 anos de idade, teria sido acelerado por um motivo especial. O plano inicial do jogador do Kansas City Chiefs era esperar um pouco, mas, segundo uma fonte próxima ao casal, ele teria pedido a cantora em casamento agora já pensando em formar uma família.

"Ela quer ter filhos — vários — e ele também. Por isso Travis não esperou até o fim da temporada, como muitos esperavam. Ela está ficando mais velha e não há tempo a perder", revelou a pessoa não identificada ao Daily Mail.

Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
1 de 8
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

O atleta de futebol americano pediu a cantora em casamento no dia 10 de agosto, mas eles só compartilharam a novidade nas redes sociais na última terça-feira (26). O momento íntimo aconteceu pouco antes de os dois saírem para jantar e, logo depois, eles ligaram por FaceTime para amigos e familiares. 

Após alguns dias, o casal organizou um jantar de celebração com as famílias, no qual Taylor chegou a cozinhar para os sogros. Pai de Travis, Ed Kelce confirmou que tanto ele quanto Scott Swift, pai da cantora, incentivaram o noivado imediato. “Ele a levou para fora, antes do jantar, e foi quando pediu. Foi lindo. É incrível ver os dois tão apaixonados”, disse.

Taylor e Travis assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2023. A cantora está prestes a lançar seu 12º álbum, The Life of a Showgirl, enquanto o jogador, além dos compromissos com o Kansas City Chiefs, terá novos trabalhos na TV e no cinema. Com isso, os preparativos o casamento devem acontecer no ano que vem.

Leia mais

Imagem - Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Imagem - Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Imagem - Taís Araújo desabafa sobre destino de Raquel em ‘Vale Tudo’: ‘Fico triste e frustrada’

Taís Araújo desabafa sobre destino de Raquel em ‘Vale Tudo’: ‘Fico triste e frustrada’

LEIA TAMBÉM

Confira 5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Veja 8 frutas ricas em vitamina C e seus benefícios

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua