Taylor Swift quer ter filhos em breve: 'Ela está ficando mais velha'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:30
O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 35 anos de idade, teria sido acelerado por um motivo especial. O plano inicial do jogador do Kansas City Chiefs era esperar um pouco, mas, segundo uma fonte próxima ao casal, ele teria pedido a cantora em casamento agora já pensando em formar uma família.
"Ela quer ter filhos — vários — e ele também. Por isso Travis não esperou até o fim da temporada, como muitos esperavam. Ela está ficando mais velha e não há tempo a perder", revelou a pessoa não identificada ao Daily Mail.
Taylor Swift e Travis Kelce
O atleta de futebol americano pediu a cantora em casamento no dia 10 de agosto, mas eles só compartilharam a novidade nas redes sociais na última terça-feira (26). O momento íntimo aconteceu pouco antes de os dois saírem para jantar e, logo depois, eles ligaram por FaceTime para amigos e familiares.
Após alguns dias, o casal organizou um jantar de celebração com as famílias, no qual Taylor chegou a cozinhar para os sogros. Pai de Travis, Ed Kelce confirmou que tanto ele quanto Scott Swift, pai da cantora, incentivaram o noivado imediato. “Ele a levou para fora, antes do jantar, e foi quando pediu. Foi lindo. É incrível ver os dois tão apaixonados”, disse.
Taylor e Travis assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2023. A cantora está prestes a lançar seu 12º álbum, The Life of a Showgirl, enquanto o jogador, além dos compromissos com o Kansas City Chiefs, terá novos trabalhos na TV e no cinema. Com isso, os preparativos o casamento devem acontecer no ano que vem.