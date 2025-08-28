Acesse sua conta
Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Duda Bertelli garante que aproximação dos cantores não passa de parceria profissional

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:29

Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores de um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe movimentaram as redes sociais nas últimas semanas. Mas, em entrevista ao Portal Leo Dias, a cantora Duda Bertelli, amiga próxima da “Boiadeira”, abriu o jogo e esclareceu toda a situação.

Segundo Duda, a aproximação dos dois artistas se deve a um projeto musical de grande porte. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir. Tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a cantora, que acompanha Ana Castela desde o início da carreira.

A declaração da amiga desmistifica os boatos de affair e direciona o foco para a nova parceria. Duda, que também já conheceu o filho de Leonardo, reforçou a boa relação entre os músicos: “Ele é super querido mesmo”.

