Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Duda Bertelli garante que aproximação dos cantores não passa de parceria profissional

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:29

Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores de um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe movimentaram as redes sociais nas últimas semanas. Mas, em entrevista ao Portal Leo Dias, a cantora Duda Bertelli, amiga próxima da “Boiadeira”, abriu o jogo e esclareceu toda a situação.

Segundo Duda, a aproximação dos dois artistas se deve a um projeto musical de grande porte. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir. Tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a cantora, que acompanha Ana Castela desde o início da carreira.

Zé Felipe e Ana Castela em Orlando 1 de 8

A declaração da amiga desmistifica os boatos de affair e direciona o foco para a nova parceria. Duda, que também já conheceu o filho de Leonardo, reforçou a boa relação entre os músicos: “Ele é super querido mesmo”.