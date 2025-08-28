Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:29
Os rumores de um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe movimentaram as redes sociais nas últimas semanas. Mas, em entrevista ao Portal Leo Dias, a cantora Duda Bertelli, amiga próxima da “Boiadeira”, abriu o jogo e esclareceu toda a situação.
Segundo Duda, a aproximação dos dois artistas se deve a um projeto musical de grande porte. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir. Tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a cantora, que acompanha Ana Castela desde o início da carreira.
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando
A declaração da amiga desmistifica os boatos de affair e direciona o foco para a nova parceria. Duda, que também já conheceu o filho de Leonardo, reforçou a boa relação entre os músicos: “Ele é super querido mesmo”.
A amizade entre Ana Castela e Duda Bertelli começou antes da entrada da sertaneja na produtora AgroPlay e se fortaleceu com o tempo. Emocionada, Duda fez questão de agradecer à artista pelo apoio constante. “Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que a Ana faz por mim”, disse, mencionando ainda a participação da “Boiadeira” em seu novo DVD.