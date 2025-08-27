AMOR LIVRE

Junior Lima revela ter participado de trisal antes de conhecer esposa

Cantor detalha experiências amorosas no "Lady Night" e relembra episódio de clipe polêmico

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:50

Junior Lima e Monica Benini Crédito: Reprodução

Junior Lima foi o convidado do programa Lady Night nesta semana e abriu o coração sobre sua vida amorosa antes de se casar com Monica Benini.

No quadro com detector de mentiras, Tatá Werneck perguntou sobre experiências amorosas, e Junior revelou: “Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal? Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica”, afirmou.

O cantor também relembrou a participação em um trisal em um de seus clipes. No vídeo da música Seus Planos, ele acompanha um casal, dorme com eles e aparece nu em uma banheira com os dois, reforçando sua experiência prévia.

