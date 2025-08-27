Junior Lima revela ter participado de trisal antes de conhecer esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:50
Junior Lima foi o convidado do programa Lady Night nesta semana e abriu o coração sobre sua vida amorosa antes de se casar com Monica Benini.
No quadro com detector de mentiras, Tatá Werneck perguntou sobre experiências amorosas, e Junior revelou: “Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal? Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica”, afirmou.
Junior Lima e Monica Benini
O cantor também relembrou a participação em um trisal em um de seus clipes. No vídeo da música Seus Planos, ele acompanha um casal, dorme com eles e aparece nu em uma banheira com os dois, reforçando sua experiência prévia.
Durante o programa, Tatá Werneck leu uma carta escrita por ela na infância para Junior Lima. Ela emocionou-se ao reler o diário antigo: “Realmente é um amor verdadeiro, tá?”. Na carta, ela confessava não ter dinheiro para ir a um show e expressava seu desejo: “Sou atriz e espero um dia ter um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler esta carta. Tenho certeza que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer, também, de a gente se tornar amigo”.