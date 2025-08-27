ALFINETADA

Poliana Rocha se posiciona após curtida polêmica sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca

Esposa de Leonardo rebate críticas nas redes sociais e garante relação sólida com a ex-nora

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:06

Poliana Rocha rebate críticas sobre curtida em vídeo Crédito: Reprodução

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e mulher do cantor Leonardo, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (26) para se pronunciar após críticas sobre uma curtida que deixou em vídeo do filho. O conteúdo mostrava novas dancinhas publicadas por Zé Felipe e fazia referência à separação dele com Virginia Fonseca.

Nos stories, Poliana esclareceu que a interação não compromete em nada a relação com a ex-nora. “Curti mesmo, curto quantas vezes eu quiser e tô achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Isso não implica em momento algum em estar fazendo algo contra minha ex-nora. Até porque a relação que a gente tem não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação sólida e de muita cumplicidade. Sou muito grata por Virginia, juntamente com meu filho, ter me dado meus três netos. Eles são as melhores coisas da minha vida”, afirmou.

Ela ainda criticou a criação de polêmicas nas redes sociais. “Parem de ficar colocando veneninho em coisas que vocês não vão conseguir destruir”.

Fim do casamento

Virginia Fonseca, de 26 anos, anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, de 27, em 27 de maio de 2025, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, disse o casal.