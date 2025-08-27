Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Poliana Rocha se posiciona após curtida polêmica sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca

Esposa de Leonardo rebate críticas nas redes sociais e garante relação sólida com a ex-nora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:06

Poliana Rocha rebate críticas sobre curtida em vídeo
Poliana Rocha rebate críticas sobre curtida em vídeo Crédito: Reprodução

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e mulher do cantor Leonardo, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (26) para se pronunciar após críticas sobre uma curtida que deixou em vídeo do filho. O conteúdo mostrava novas dancinhas publicadas por Zé Felipe e fazia referência à separação dele com Virginia Fonseca.

Nos stories, Poliana esclareceu que a interação não compromete em nada a relação com a ex-nora. “Curti mesmo, curto quantas vezes eu quiser e tô achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Isso não implica em momento algum em estar fazendo algo contra minha ex-nora. Até porque a relação que a gente tem não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação sólida e de muita cumplicidade. Sou muito grata por Virginia, juntamente com meu filho, ter me dado meus três netos. Eles são as melhores coisas da minha vida”, afirmou.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Ela ainda criticou a criação de polêmicas nas redes sociais. “Parem de ficar colocando veneninho em coisas que vocês não vão conseguir destruir”.

Fim do casamento

Virginia Fonseca, de 26 anos, anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, de 27, em 27 de maio de 2025, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, disse o casal.

Leia mais

Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

3 signos que vão atrair novas oportunidades até o fim de agosto

Cíntia Chagas reage em vídeo emocionado após Alesp arquivar denúncia contra ex-marido

Zé Felipe e Virginia são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses. A separação, segundo o casal, não afetará a convivência familiar nem a criação das crianças.

Leia mais

Imagem - Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Imagem - Leonardo recupera a fala, volta a andar e desmascara Odete na reta final de ‘Vale Tudo’

Leonardo recupera a fala, volta a andar e desmascara Odete na reta final de ‘Vale Tudo’

Imagem - Quem saiu do 'MasterChef Brasil'? Prova inédita elimina dois e revela finalistas

Quem saiu do 'MasterChef Brasil'? Prova inédita elimina dois e revela finalistas

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua