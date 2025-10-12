Acesse sua conta
Ronco nunca mais; truque com travesseiro pode acabar de vez com o problema

Dormir ao lado de um parceiro que ronca pode ser um grande desafio

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:00

Problema afeta boa parte dos casais, segundo pesquisa
Crédito: Imagem: Pexels

Dormir com alguém que ronca pode ser um desafio, excepcionalmente se essa pessoa for seu parceiro, e você precisar aguentar ela todas as noites. Mas um truque simples com o travesseiro pode acabar com o problema.

Segundo a Associação Brasileira do Sono (Absono), 40% dos brasileiros adultos roncam, e conforme envelhecemos esse problema se torna mais frequente em populações mais velhas, chegando a 60% entre homens idosos.

Como melhorar qualidade do sono

E ter noites de sono ao lado da pessoa que você ama, mas que ronca, é uma provação. Mas Daniel Vena, professor de medicina do sono de Harvard, aponta para o jornal O Globo algumas soluções para melhorar o sono seu, e de seu parceiro.

Entendendo as causas

Uma das principais causas do ronco, segundo Vena, é a apneia do sono, condição que causa microdespertares durante a noite porque as vias aéreas se fecham durante o sono. O primeiro passo para corrigir a ronqueira é se consultar com um especialista para descartar ou confirmar a apnéia.

Sem tratamento, a apnéia do sono se torna fator de risco para diversas outras doenças, como diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. Caso seu parceiro possua a condição, mudanças de vida como perder peso, se exercitar e parar de fumar podem ser o suficiente para corrigir.

Outros casos mais característicos vão necessitar de aparelhos como máquinas de pressão positiva durante a noite. Mas cuidado, nem todo mundo que ronca possui apnéia do sono.

Se não for apnéia

Daniel Vena conta que se a pessoa for uma roncadora simples, ou seja, não possuir apnéia do sono, a solução pode ser simplesmente evitar que o parceiro durma de barriga para cima.

Isso porque, quando dormimos de costas para o colchão, a gravidade pode estreitar as vias aéreas, fazendo a pessoa produzir barulhos altos quando respira. Trocar o travesseiro por um mais duro pode resolver o problema.

Outra solução, apontada por Wendy Troxel, cientista sênior de comportamento na RAND Corporation, é costurar ou prender bolas de tênis nas costas do pijama de seu parceiro, evitando que ele vire para cima durante o sono.

Mas se nada disso funcionar… bem, você ainda pode comprar um par de tampões de ouvido e dormir no mais perfeito silêncio.

