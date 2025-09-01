Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que algumas pessoas veem 'demônios' na paralisia do sono? Entenda

Alucinações intensas transformam a experiência em algo assustador para muita gente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:26

Fatores como estresse e privação do sono podem aumentar os riscos da paralisia
Fatores como estresse e privação do sono podem aumentar os riscos da paralisia Crédito: Imagem gerada por IA

Você já passou por uma paralisia do sono? A experiência assustadora tem sido cada vez mais motivo de conversas nos últimos anos.

A paralisia acontece quando uma pessoa acorda, mas não consegue se mexer, e, como se isso não fosse assustador o suficiente, algumas pessoas têm alucinações durante essa experiência, podendo ver figuras esquisitas, até chamadas de demônios.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Por que isso acontece?

As alucinações são uma das marcas da paralisia do sono. Isso acontece durante a transição de entrada ou saída do sono REM (Rapid Eye Moviment, ou “movimento rápido dos olhos”, em tradução livre).

É como se o cérebro já estivesse desperto e consciente, enquanto o corpo segue preso no estado de sono, totalmente imóvel.

Leia mais

Imagem - Especialistas explicam por que ficamos menos ágeis e mais rígidos com a idade

Especialistas explicam por que ficamos menos ágeis e mais rígidos com a idade

Imagem - Trem mais longo do mundo tem mais de 7km e faz jornada épica; veja

Trem mais longo do mundo tem mais de 7km e faz jornada épica; veja

Imagem - Parede feita de café? Nova descoberta promete transformar materiais de construção

Parede feita de café? Nova descoberta promete transformar materiais de construção

O sono REM é a fase que sucede o sono profundo e é caracterizado por sonhos mais intensos, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração.

Esse estágio desempenha papel essencial na consolidação da memória, no equilíbrio emocional, na concentração e no fortalecimento do sistema imunológico.

Segundo a Cleveland Clinic, cerca de 30% das pessoas no mundo já enfrentaram ao menos um episódio na vida, embora não haja dados claros sobre a frequência de casos repetitivos e incapacitantes.

O que a ciência explica sobre a paralisia do sono

Durante o REM, o corpo fica paralisado como forma de proteção, evitando que a pessoa “encene” seus sonhos e acabe se machucando ou ferindo alguém.

Normalmente, os episódios de paralisia duram poucos minutos, mas há registros de casos chegando a até 20 minutos, segundo a Cleveland Clinic.

A diferença é que, nesse momento, a mente desperta antes de os músculos se libertarem da paralisia natural induzida pelo sono REM.

Estudos apontam que cerca de 40% das pessoas que enfrentam a paralisia do sono relatam alucinações visuais, auditivas ou até táteis, como peso no peito ou sensação de sair do corpo.

Em torno de 90% desses relatos descrevem experiências assustadoras: aparições de fantasmas, figuras felinas, alienígenas ou seres hostis que podem apenas observar, mas também atacar ou até tentar matar.

Causas e riscos

Diversas condições aumentam a probabilidade de vivenciar a paralisia do sono. Entre elas estão estresse, ansiedade, transtorno bipolar, TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) e transtorno do pânico.

Também entram nessa lista a privação de sono, horários de descanso irregulares, distúrbios como narcolepsia e até a predisposição genética.

Apesar do pavor que causa, especialistas garantem que a paralisia do sono não representa um risco real à saúde. No entanto, sua recorrência pode indicar a presença de distúrbios do sono.

Episódios frequentes ainda podem provocar medo de dormir, fazendo a pessoa evitar o repouso e prejudicando seu desempenho e energia no dia a dia.

Mais recentes

Imagem - Reta final de ‘Vale Tudo’ terá 5 casamentos bombásticos; veja quem sobe ao altar

Reta final de ‘Vale Tudo’ terá 5 casamentos bombásticos; veja quem sobe ao altar
Imagem - Por onde anda Ana Paula Arósio, a Giuliana de 'Terra Nostra'

Por onde anda Ana Paula Arósio, a Giuliana de 'Terra Nostra'
Imagem - Chantagem, desconfiança e descoberta de casal: veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’

Chantagem, desconfiança e descoberta de casal: veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua