PESADELO

Por que algumas pessoas veem 'demônios' na paralisia do sono? Entenda

Alucinações intensas transformam a experiência em algo assustador para muita gente

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:26

Fatores como estresse e privação do sono podem aumentar os riscos da paralisia Crédito: Imagem gerada por IA

Você já passou por uma paralisia do sono? A experiência assustadora tem sido cada vez mais motivo de conversas nos últimos anos.

A paralisia acontece quando uma pessoa acorda, mas não consegue se mexer, e, como se isso não fosse assustador o suficiente, algumas pessoas têm alucinações durante essa experiência, podendo ver figuras esquisitas, até chamadas de demônios.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

Por que isso acontece?

As alucinações são uma das marcas da paralisia do sono. Isso acontece durante a transição de entrada ou saída do sono REM (Rapid Eye Moviment, ou “movimento rápido dos olhos”, em tradução livre).

É como se o cérebro já estivesse desperto e consciente, enquanto o corpo segue preso no estado de sono, totalmente imóvel.

O sono REM é a fase que sucede o sono profundo e é caracterizado por sonhos mais intensos, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração.

Esse estágio desempenha papel essencial na consolidação da memória, no equilíbrio emocional, na concentração e no fortalecimento do sistema imunológico.

Segundo a Cleveland Clinic, cerca de 30% das pessoas no mundo já enfrentaram ao menos um episódio na vida, embora não haja dados claros sobre a frequência de casos repetitivos e incapacitantes.

O que a ciência explica sobre a paralisia do sono

Durante o REM, o corpo fica paralisado como forma de proteção, evitando que a pessoa “encene” seus sonhos e acabe se machucando ou ferindo alguém.

Normalmente, os episódios de paralisia duram poucos minutos, mas há registros de casos chegando a até 20 minutos, segundo a Cleveland Clinic.

A diferença é que, nesse momento, a mente desperta antes de os músculos se libertarem da paralisia natural induzida pelo sono REM.

Estudos apontam que cerca de 40% das pessoas que enfrentam a paralisia do sono relatam alucinações visuais, auditivas ou até táteis, como peso no peito ou sensação de sair do corpo.

Em torno de 90% desses relatos descrevem experiências assustadoras: aparições de fantasmas, figuras felinas, alienígenas ou seres hostis que podem apenas observar, mas também atacar ou até tentar matar.

Causas e riscos

Diversas condições aumentam a probabilidade de vivenciar a paralisia do sono. Entre elas estão estresse, ansiedade, transtorno bipolar, TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) e transtorno do pânico.

Também entram nessa lista a privação de sono, horários de descanso irregulares, distúrbios como narcolepsia e até a predisposição genética.

Apesar do pavor que causa, especialistas garantem que a paralisia do sono não representa um risco real à saúde. No entanto, sua recorrência pode indicar a presença de distúrbios do sono.