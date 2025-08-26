CIÊNCIA

Parede feita de café? Nova descoberta promete transformar materiais de construção

Pesquisadores australianos criam material até 30% mais forte

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:37

Uma nova esperança para o meio ambiente e a construção civil. Crédito: Pexels

Em um mundo que consome bilhões de quilos de café por ano, uma nova pesquisa australiana pode transformar o resíduo da bebida em um material revolucionário para a construção civil, o concreto de borra de café. O novo produto demonstrou ser até 30% mais resistente que o comum.

A descoberta traz uma nova perspectiva para o gerenciamento de resíduos e para a indústria de construção. Atualmente, a maior parte do material orgânico acaba em aterros, gerando desperdício e um significativo impacto ambiental.

O problema do descarte inadequado da borra de café é sério, pois a sua decomposição libera gases de efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono. Tais gases são grandes responsáveis pelo avanço das mudanças climáticas, que afetam todo o planeta.

O impacto negativo do descarte e da extração

O volume de borra de café descartada cresce a cada ano, acompanhando o aumento do consumo global. Enquanto isso, a produção de concreto, que é essencial para o crescimento da construção civil, continua a depender da areia e de outros recursos naturais, causando forte pressão sobre o meio ambiente.

A extração de areia de rios e margens, por exemplo, gera um impacto profundo nos ecossistemas, causando erosão e esgotamento de recursos naturais que demoram a se renovar. A nova técnica, portanto, ataca dois problemas ao mesmo tempo, combatendo o desperdício de um recurso e a extração predatória de outro.

O segredo está no aquecimento

Para transformar a borra de café em um material útil, os cientistas não puderam simplesmente adicioná-la ao concreto. As substâncias presentes no resíduo enfraqueciam o material. A solução, então, foi usar um processo de pirólise, aquecendo o pó de café a 350 °C em um ambiente sem oxigênio.

Esse tratamento térmico converte o resíduo em um carvão leve, poroso e rico em carbono, conhecido como biochar. Ao ser adicionado ao cimento, o biochar se mistura de maneira eficiente e reforça a estrutura do concreto, tornando-o mais resistente. Os testes mostraram que o material é até 30% mais forte do que as versões anteriores.

Pesquisa e sustentabilidade

Os pesquisadores afirmam que ainda precisam realizar testes de longo prazo para verificar a durabilidade do novo material. Eles planejam avaliar como o concreto reage a condições como congelamento, descongelamento, abrasões e absorção de água, para garantir sua viabilidade em construções.