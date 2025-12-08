Acesse sua conta
Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre após acidente grave ao voltar de show

Cantor estava em uma van com a equipe após uma apresentação; um técnico de som também não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08:36

Mauri, da dupla sertaneja Maurício e Mauri Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu após um acidente grave na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP), no último domingo (07). Ele voltava de um show realizado horas antes em Curitiba (PR), ao lado do irmão e parceiro musical, Maurício.

O acidente aconteceu por volta das 14h40, no km 373 da BR-116. Segundo informações preliminares, o motorista da van em que a equipe viajava teria passado mal e perdido o controle, colidindo na traseira de um caminhão.

Mauri, de 55 anos, estava no banco da frente e sofreu os ferimentos mais graves. O Corpo de Bombeiros precisou fazer o desencarceramento, mas o cantor não resistiu.

Maurício, que estava na parte de trás do veículo, saiu ileso. O filho de Mauri, que trabalhava na equipe, também passa bem. Um técnico de som, porém, perdeu a vida no acidente.

A assessoria de Chitãozinho e Xororó lamentou o episódio: “As informações ainda estão sendo apuradas, mas podemos afirmar que Maurício está bem fisicamente e sendo assistido. A família agradece o respeito e o carinho neste momento de profunda dor.”

Mauri deixa esposa, dois filhos e uma trajetória de 35 anos de carreira ao lado do irmão. A notícia comoveu fãs, familiares e colegas da música sertaneja.

