Quem saiu do 'MasterChef Brasil'? Prova inédita elimina dois e revela finalistas

Episódio teve desafio com cozinha molecular e prato inédito inspirado no clássico turducken

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06:45

Daniela e Felipe são os finalistas do
Daniela e Felipe são os finalistas do "MasterChef Brasil" Crédito: Divulgação/Band

O “MasterChef Brasil" exibiu nesta terça-feira (26) o 14º episódio da 12ª temporada e definiu os dois finalistas da edição. Após uma disputa marcada por provas técnicas e de alto nível gastronômico, Daniela e Felipe B. conquistaram vaga na grande final, enquanto Rodrigo e Glória se despediram da competição a um passo do troféu.

Na primeira etapa, os quatro semifinalistas tiveram de criar um prato autoral que representasse sua assinatura gastronômica. O desafio exigia o uso de pelo menos duas técnicas de cozinha molecular, unindo conceito, inovação e sabor. O júri formado por Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin destacou o nível de dificuldade da prova.

O melhor prato garantiu vaga direta na final, enquanto os demais seguiram para a prova decisiva, considerada uma das mais complexas da temporada. Inspirados no clássico norte-americano turducken, os jurados criaram uma versão marítima, na qual os competidores precisaram montar diferentes peixes e frutos do mar em camadas, com recheios que ressaltassem o frescor oceânico.

Apesar dos esforços, Rodrigo e Glória não convenceram os jurados e foram eliminados. Com isso, Daniela e Felipe garantiram as duas vagas na grande final do “MasterChef Brasil 2025”, que será exibida na próxima semana pela Band.

