Muita gente se engana: entenda por que o Dia das Crianças não tem relação com Nossa Senhora Aparecida

A data nasceu de uma iniciativa política e se tornou uma das mais importantes do comércio brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 15:52

Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças
Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças Crédito: Reprodução

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, nasceu no Brasil de uma mistura de boas intenções políticas e interesses comerciais. A data foi criada oficialmente em 1924, após o então deputado federal Galdino do Valle Filho propor uma celebração nacional dedicada à infância. A ideia surgiu durante o 1º Congresso Brasileiro da Criança, em 1922, realizado no Rio de Janeiro, que discutiu políticas públicas voltadas para a proteção e o cuidado dos pequenos.

Muita gente acredita que a data foi escolhida por coincidir com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas isso é apenas uma coincidência. O Dia das Crianças não tem origem religiosa. Ele foi definido anos antes da criação do feriado católico, e acabou permanecendo no mesmo dia quando as duas celebrações se consolidaram no calendário nacional.

No início, o objetivo era assistencialista, garantir direitos básicos e chamar atenção para a importância do cuidado com as crianças. Mas, por décadas, a data passou despercebida. Só nos anos 1950 o 12 de outubro se firmou no calendário, quando uma campanha publicitária da Estrela e da Johnson & Johnson usou o dia para promover brinquedos e impulsionar o comércio, estratégia que transformou a ocasião em uma das datas mais lucrativas do ano.

A escolha do 12 de outubro também tem relação com outro marco histórico: o aniversário do descobrimento da América, símbolo da chegada de um “novo mundo”. A associação com a infância fez sentido para muitos, já que as crianças representam o novo, o recomeço e o futuro.

Com o passar do tempo, a celebração ganhou novos significados. Hoje, o Dia das Crianças é mais do que uma data de presentes, é um lembrete de que meninos e meninas são cidadãos com voz e direitos próprios. Avanços como o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e a inclusão da educação infantil na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, reforçam esse papel.

