Dia das Crianças: veja o que os astros reservam para os pequenos de cada signo neste sábado, 12 de outubro

A influência dos astros promete emoções positivas e descobertas importantes sobre talentos e sentimentos que afloram desde cedo

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:00

A criança de cada signo Crédito: Reprodução

Neste Dia das Crianças, o céu se ilumina com boas energias e prenúncios otimistas para os pequenos de todos os signos. A data, que celebra a alegria, a imaginação e a pureza, será especialmente marcada por um astral leve e divertido, perfeito para brincar, criar e fortalecer laços em família. A influência dos astros promete emoções positivas e descobertas importantes sobre talentos e sentimentos que afloram desde cedo.

Crianças de signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) estarão cheias de energia e prontas para viver aventuras. É um ótimo momento para atividades ao ar livre, esportes e brincadeiras em grupo. A cor vermelha ajuda a canalizar esse entusiasmo e a trazer foco.

Os pequenos de signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) vão preferir momentos tranquilos e seguros, valorizando a companhia da família. A cor verde pode trazer harmonia e equilíbrio emocional, estimulando concentração e calma.

Já as crianças dos signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) vão esbanjar curiosidade e vontade de conversar. O sábado favorece passeios culturais, visitas a museus e brincadeiras que estimulem a imaginação. Amarelo e azul-claro são cores que fortalecem a criatividade e a leveza mental.