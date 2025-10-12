Vai postar foto com seu filho no Dia das Crianças? Veja 50 dicas de legenda para o Instagram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:30
Mais do que brinquedos e presentes, o Dia das Crianças é feito de palavras que acolhem, fortalecem e marcam para sempre. Dizer o quanto um filho é amado é um gesto simples, mas poderoso. São essas frases, ditas com o coração, que constroem memórias e mostram que o amor é o maior presente de todos.
A seguir, 50 frases cheias de carinho, fé e esperança para celebrar este 12 de outubro e encher o dia do seu filho de amor:
-Você é o meu maior presente, o motivo do meu sorriso e da minha força todos os dias.
-O mundo é mais bonito desde o dia em que você chegou.
-Que a vida te ensine com amor, te guie com luz e te abrace com fé.
-Nunca tenha medo de sonhar grande, porque você nasceu para brilhar.
-Mesmo quando o tempo passar, você sempre será o meu pequeno milagre.
-Ver você crescer é o privilégio mais bonito que a vida me deu.
-Meu filho, que nada apague a pureza do seu olhar nem a alegria do seu coração.
-Quando eu oro, o primeiro nome que Deus ouve é o seu.
-Você é a prova de que o amor verdadeiro existe e se multiplica todos os dias.
-Seja criança por dentro a vida toda: é daí que vem a leveza e a esperança.
-Você é a razão de cada oração e o motivo de cada vitória que eu celebro.
-A sua risada tem o poder de curar qualquer tristeza.
-Deus me abençoou com o maior presente que alguém pode ter: você.
-O amor que eu sinto por você é o tipo de amor que o tempo não apaga.
-Que o seu caminho seja iluminado e o seu coração, sempre bondoso.
-Te ver feliz é o meu maior desejo.
-Você é um pedacinho de céu que Deus me emprestou para cuidar.
-Eu te amo de um jeito que nem as palavras conseguem explicar.
-Ser sua mãe (ou seu pai) é o melhor papel da minha vida.
-Você é a minha paz em meio a qualquer tempestade.
-Que seus sonhos sejam tão grandes quanto a sua coragem.
-A sua existência é o milagre que transformou a minha vida.
-A cada abraço seu, meu coração se enche de gratidão.
-Você é a minha oração mais bonita.
-O amor de mãe (ou pai) é invisível, mas te acompanha em cada passo.
-Você é o começo e o fim de todas as minhas melhores histórias.
-Que o mundo nunca tire de você a pureza de ser criança.
-Meu amor por você é infinito, porque nasceu junto com a sua vida.
-Você é o meu lar, onde quer que esteja.
-Que Deus te proteja em todos os dias e te mantenha sempre em paz.
-Você é o motivo que faz a vida valer a pena.
-Quando olho pra você, vejo o amor de Deus em forma de gente.
Nenhuma distância é capaz de diminuir o amor que sinto por você.
-Sua alegria é o combustível da minha alma.
-Cresça com fé, coragem e gentileza. O resto, o tempo ensina.
-Que seu sorriso continue sendo luz por onde passar.
-A cada novo dia, eu agradeço a Deus por ser sua mãe (ou pai).
-Você é o milagre que deu sentido a tudo o que eu sou.
Amar você é o gesto mais natural e eterno que existe em mim.
-Que a vida seja generosa com você, meu pequeno.
-Você é feito de luz, inocência e amor — e isso é o que o mundo mais precisa.
-Eu te amo daqui até o infinito — e depois de novo.
-Que nunca te falte fé, saúde e um coração bondoso.
-Seu sorriso é o sol que ilumina todos os meus dias.
-Você é o amor que deu nome à minha vida.
-Nada no mundo se compara ao amor que sinto por você.
-Que Deus te guarde, te proteja e te acompanhe em cada passo.
-Meu amor por você é constante, paciente e inabalável.
-Você é o maior acerto da minha história.
-Te amar é o meu jeito de agradecer a Deus todos os dias.
No Dia das Crianças, o maior presente é lembrar e dizer o quanto um filho é amado. Porque palavras ditas com amor se tornam bênçãos que duram para sempre.