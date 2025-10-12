Acesse sua conta
Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:00

Leo poderá perder a tutela de Sofia
Leo poderá perder a tutela de Sofia Crédito: Reprodução / Gshow

"Dona de Mim" terá muitas movimentações e mudanças nos próximos capítulos, em especial em relação à pequena Sofia (Elis Cabral). Os acontecimentos da novela das 7 da TV Globo envolverão uma disputa entre Filipa (Claudia Abreu) e Samuel (Ruan Piava) pela guarda da menina, um beijão entre Marlon (Humberto Morais) e Bárbara (Giovana Cordeiro) e uma mudança de lar que poderá ser perigosa. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Veja os resumos da semana de 13/10 a 18/10:

13 de outubro (segunda-feira)

Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.

14 de outubro (terça-feira)

Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.

15 de outubro (quarta-feira)

Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo. Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa. Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa. Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.

16 de outubro (quinta-feira)

Rosa exige que Samuel e Jaques parem de brigar e afirma que Sofia deve voltar para casa. Leo apoia Sofia, que sente medo de Jaques. Breno e Caco discutem. Samuel conversa com Filipa. Rosa pede que Filipa lute pela guarda de Sofia, e Jaques comemora. Samuel decide entrar com o pedido de guarda da irmã. Gisele protesta com a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Davi se interessa por Bárbara. Jeff e Stephany se beijam. Filipa afirma a Danilo que Nina gosta dele. Leo implora para que Filipa retire o pedido de guarda de Sofia.

17 de outubro (sexta-feira)

Leo confronta Filipa sobre Jaques. Filipa desconfia de Jaques, mas não consegue resistir a seu charme. Dalva alerta Filipa sobre o estado de Rosa. Samuel afirma a Filipa que ele é quem pedirá a guarda de Sofia. Davi confidencia a Jaques seu interesse em Bárbara. Bárbara garante a Lucas que ele não será pego por doping. Ryan se preocupa com a repercussão do podcast de que Kami participou. Marlon desconfia da atuação de Pompeu e desabafa com Jussara. Marlon beija Bárbara.

18 de outubro (sábado)

Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Tem início o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

