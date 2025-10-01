Acesse sua conta
Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Protagonista da novela das 7 vai perder a paciência com a menina e se desentender com o namorado

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:16

Leona (Clara Moneke) vai surtar em
Leona (Clara Moneke) vai surtar em "Dona de Mim"

Depois de conseguir dar a volta por cima, voltar a trabalhar na Boaz e ver Jaques (Marcello Novaes) expulso da empresa, Leo (Clara Moneke) vai "surtar" em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. A protagonista vai perder a paciência com Sofia (Elis Cabral) e ainda terá uma briga feia com o namorado Samuel (Juan Paiva).

O momento acontecerá quando os três estiverem em casa, no capítulo desta quarta-feira (1º), quando a menina desobedecerá as ordens da sua responsável legal. Sofia ainda irá esbanjar que agora detém as ações da empresa e é a dona de tudo, sem dar ouvidos a Leo.

Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim"

Leona em 'Dona de Mim' por Reprodução
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim" por Reprodução
Leona será acusada de roubo por Reprodução
1 de 4
Leona em 'Dona de Mim' por Reprodução

"Agora eu sou a super chefinha! A vovó me deu a fábrica", dirá ela para Leo. "Ih, olha só a hora. Sofia, vamos pra casa que amanhã é dia de aula", dirá a ex-babá. "Não! Eu sou chefe!", responderá Sofia, querendo passar por cima das ordens de Leo. 

É aí que Leo vai perder a paciência, já que a pequena vai continuar desobedencendo-a. "Sofia, já deu. Para de bagunça, por favor", pedirá pela última vez. "Eu sou chefe! Ninguém manda em mim", rebaterá a menina.

Leo, então, gritará pedindo que Sofia pare imediatamente. Inesperado, o grito vai gerar climão entre as duas.

E o que acontecerá com Samuel?

Já o desentendimento com Samuel acontecerá quando ele interferir na criação de Sofia, fazendo a vontade dela de não ir ao balé. "Posso faltar ao balé um dia! Já danço muito bem, né, Samuel!", pedirá ela, após Leo negar que ela falte a aula. "É verdade. A Sofia pode perder uma aula. Não é nada demais", afirmará Samuel.

Leona não vai gostar nada da interferência e vai brigar com o amado. "Por que você me desautorizou na frente da Sofia?", disparará a ex-babá revoltada.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir 19h30.

