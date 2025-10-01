Acesse sua conta
Participante de 'Casamento às Cegas' é acusado de agressão e alvo de medida protetiva

Único a subir ao altar na edição 50+, foi denunciado por uma ex-companheira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:29

Participante de 'Casamento às Cegas' é acusado de agressão e ganha medida protetiva Crédito: Reprodução/Netflix 

O reality show Casamento às Cegas: Nunca é Tarde, versão da Netflix voltada para pessoas acima dos 50 anos, enfrenta uma polêmica envolvendo um de seus participantes. Edmilson Ferreira, de 65 anos, conhecido no programa como Ed, foi acusado de violência doméstica por uma ex-companheira.

A denúncia foi registrada em boletim de ocorrência, no qual a mulher, não identificada, afirmou ter sofrido agressões verbais, físicas e até ameaça de morte. Ela descreveu o produtor de eventos como “ciumento e controlador”, segundo informações da colunista Cristina Fibe, do UOL.

Após o relato, a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência, que impede Edmilson de se aproximar da vítima, de manter contato e também de falar com testemunhas e familiares dela.

Durante o reality, Ed foi o único participante que chegou a se casar. Ele trocou alianças com Aidê Torres, de 60 anos, mas a união não resistiu fora das câmeras. No episódio final, os dois confirmaram o término e relataram desentendimentos.

Já Edmilson se defendeu dizendo que considerava o relacionamento “maravilhoso”, mas se incomodava com a postura da ex-esposa: “Ela sempre sabia de tudo. Tudo ela pesquisava, tudo sabia. Isso me enchia o saco, porque, p*rra?”.

A Netflix, em nota, declarou ter “compromisso inegociável com a segurança e o bem-estar dos participantes” e afirmou adotar protocolos rigorosos na seleção do elenco. A empresa também ressaltou que oferece suporte psicológico e acompanhamento especializado durante e após as gravações.

