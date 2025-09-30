MUDANÇAS

Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band e assinam com novo projeto

Jornalistas deixam a emissora de TV para integrar a reformulação da rádio Transamérica

30 de setembro de 2025

O jornalismo da Band perdeu dois de seus principais nomes nesta semana. Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pediram demissão da emissora e já têm destino certo: a nova fase da rádio Transamérica, que em breve passará a se chamar TMC e terá programação voltada exclusivamente para jornalismo e esportes, deixando de lado o segmento musical.

Rodrigo Alvarez, que já teve uma longa trajetória na TV Globo antes de migrar para a Band, foi contratado inicialmente para o programa Melhor da Noite, ao lado de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Após mudanças internas e a saída de Camargo, assumiu novos projetos dentro da casa, chegando a participar do Bora Brasil e do jornalístico 60 Minutos, ainda previsto para estrear. Agora, o jornalista se prepara para integrar a nova fase multimídia da Transamérica.

Joana Treptow também oficializou sua saída nesta terça-feira (30). Até então apresentadora do Jornal da Band, a jornalista vai comandar uma das principais faixas matinais da rádio, dentro do projeto de reformulação que será lançado na segunda quinzena de outubro. “É um projeto moderno, promissor e completo. Vai muito além do formato tradicional de rádio, e eu estou animada para fazer parte dessa transformação”, declarou Joana em entrevista ao portal Terra.

A carreira de Joana na Band começou em 2015, como estagiária no Rio de Janeiro. Logo ganhou espaço como repórter e, em 2017, passou a atuar em São Paulo, onde se destacou em grandes coberturas. Foi apresentadora do Café com Jornal, do boletim #Informei e da previsão do tempo no Jornal da Band, além de marcar presença em programas de entretenimento e no Band Folia.

A Transamérica, agora sob gestão dos empresários João e Neneto Camargo, está em processo de modernização e expansão. A ideia é transformar a emissora em uma plataforma multiplataforma, com forte presença digital e foco em informação e esportes. Além de Alvarez e Joana, outros profissionais do jornalismo estão em negociação para compor a nova equipe.