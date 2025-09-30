Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band e assinam com novo projeto

Jornalistas deixam a emissora de TV para integrar a reformulação da rádio Transamérica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:30

Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band
Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jornalismo da Band perdeu dois de seus principais nomes nesta semana. Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pediram demissão da emissora e já têm destino certo: a nova fase da rádio Transamérica, que em breve passará a se chamar TMC e terá programação voltada exclusivamente para jornalismo e esportes, deixando de lado o segmento musical.

Rodrigo Alvarez, que já teve uma longa trajetória na TV Globo antes de migrar para a Band, foi contratado inicialmente para o programa Melhor da Noite, ao lado de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Após mudanças internas e a saída de Camargo, assumiu novos projetos dentro da casa, chegando a participar do Bora Brasil e do jornalístico 60 Minutos, ainda previsto para estrear. Agora, o jornalista se prepara para integrar a nova fase multimídia da Transamérica.

Leia mais

Imagem - Morre Christian, o 'Julio Iglesias italiano' e 'cantor do Papa', aos 82 anos

Morre Christian, o 'Julio Iglesias italiano' e 'cantor do Papa', aos 82 anos

Imagem - Regina Casé se emociona durante compra de doces de São Cosme e Damião: 'Recobrei meu ânimo'

Regina Casé se emociona durante compra de doces de São Cosme e Damião: 'Recobrei meu ânimo'

Imagem - Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Joana Treptow também oficializou sua saída nesta terça-feira (30). Até então apresentadora do Jornal da Band, a jornalista vai comandar uma das principais faixas matinais da rádio, dentro do projeto de reformulação que será lançado na segunda quinzena de outubro. “É um projeto moderno, promissor e completo. Vai muito além do formato tradicional de rádio, e eu estou animada para fazer parte dessa transformação”, declarou Joana em entrevista ao portal Terra.

A carreira de Joana na Band começou em 2015, como estagiária no Rio de Janeiro. Logo ganhou espaço como repórter e, em 2017, passou a atuar em São Paulo, onde se destacou em grandes coberturas. Foi apresentadora do Café com Jornal, do boletim #Informei e da previsão do tempo no Jornal da Band, além de marcar presença em programas de entretenimento e no Band Folia.

Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band

Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez por Reprodução/Redes Sociais
Joana Treptow se demite da Band após 10 anos por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez pede demissão da Band por Reprodução/Redes Sociais
Joana Treptow por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez por Reprodução/Redes Sociais
Joana Treptow se demite da Band após 10 anos por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez por Reprodução/Redes Sociais
Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Rodrigo Alvarez e Joana Treptow pedem demissão da Band por Reprodução/Redes Sociais

A Transamérica, agora sob gestão dos empresários João e Neneto Camargo, está em processo de modernização e expansão. A ideia é transformar a emissora em uma plataforma multiplataforma, com forte presença digital e foco em informação e esportes. Além de Alvarez e Joana, outros profissionais do jornalismo estão em negociação para compor a nova equipe.

Na Band, ainda não há definição sobre quem assumirá a vaga deixada por Joana Treptow no Jornal da Band.

Leia mais

Imagem - Veja os temas de ecologia mais cobrados nos vestibulares

Veja os temas de ecologia mais cobrados nos vestibulares

Imagem - 3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

Imagem - 7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

Tags:

Band Rodrigo Alvarez Joana Treptow

Mais recentes

Imagem - Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira

Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira
Imagem - VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’

VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’
Imagem - Filho se revolta ao descobrir que cadáver da mãe foi vendido sem autorização; corpo seria estudado

Filho se revolta ao descobrir que cadáver da mãe foi vendido sem autorização; corpo seria estudado

MAIS LIDAS

Imagem - Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários
01

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
02

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
03

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
04

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos