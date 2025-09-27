Acesse sua conta
Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Banda cancelou datas no Brasil e em toda a turnê pela América Latina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:41

Avenged Sevenfold Crédito: Divulgação/Kerrang Brian

Os fãs brasileiros do Avenged Sevenfold terão que esperar mais um pouco para ver a banda de perto. Os shows que aconteceriam em Curitiba (2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski) e em São Paulo (4 de outubro, no Allianz Parque) foram oficialmente adiados.

A decisão não afeta apenas o Brasil: toda a turnê pela América Latina - que incluiria Chile, Argentina, Colômbia, México e Porto Rico -também foi suspensa.

De acordo com comunicado divulgado pela produtora 30e, os ingressos já comprados seguem válidos para as novas apresentações, previstas para o início de 2026. Informações sobre reembolso e datas remarcadas serão publicadas no site da Eventim e nos canais oficiais da banda.

O motivo do adiamento foi revelado pelo próprio Avenged Sevenfold em comunicado nas redes sociais: o vocalista M. Shadows foi diagnosticado com hematoma nas pregas vocais, o que impossibilita a realização dos shows neste momento.

Avenged Sevenfold

Avenged Sevenfold por Divulgação/Kerrang Brian
Avenged Sevenfold por Divulgação
M. Shadows, do Avenged Sevenfold por Reprodução/Facebook
Vocalista M. Shadows em show do Avenged Sevenfold no festival Louder Than Life, no Kentucky Expo Center, na cidade de Louisville, nos Estados Unidos por Divulgação
M. Shadows, do Avenged Sevenfold por Reprodução/Scott Legato/Getty Images
Avenged Sevenfold por Divulgação/Brian Catelle
Avenged Sevenfold por Divulgação/Midiorama
1 de 7
Avenged Sevenfold por Divulgação/Kerrang Brian

“Com pesar, temos que anunciar que, devido a uma condição específica chamada hematoma nas pregas vocais, tomamos a decisão necessária de adiar nossa turnê para o início do próximo ano. Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos continuarão válidos para os shows remarcados — novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Agradecemos a compreensão, o carinho e o apoio”, escreveu a banda.

As apresentações no Brasil contariam ainda com a abertura de A Day to Remember, Mr. Bungle e Karen Dió. No caso do Mr. Bungle, há um show solo previsto para 5 de outubro no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A manutenção dessa data ainda não foi confirmada.

