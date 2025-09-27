MÚSICA

Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Banda cancelou datas no Brasil e em toda a turnê pela América Latina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:41

Avenged Sevenfold Crédito: Divulgação/Kerrang Brian

Os fãs brasileiros do Avenged Sevenfold terão que esperar mais um pouco para ver a banda de perto. Os shows que aconteceriam em Curitiba (2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski) e em São Paulo (4 de outubro, no Allianz Parque) foram oficialmente adiados.

A decisão não afeta apenas o Brasil: toda a turnê pela América Latina - que incluiria Chile, Argentina, Colômbia, México e Porto Rico -também foi suspensa.

De acordo com comunicado divulgado pela produtora 30e, os ingressos já comprados seguem válidos para as novas apresentações, previstas para o início de 2026. Informações sobre reembolso e datas remarcadas serão publicadas no site da Eventim e nos canais oficiais da banda.

O motivo do adiamento foi revelado pelo próprio Avenged Sevenfold em comunicado nas redes sociais: o vocalista M. Shadows foi diagnosticado com hematoma nas pregas vocais, o que impossibilita a realização dos shows neste momento.

“Com pesar, temos que anunciar que, devido a uma condição específica chamada hematoma nas pregas vocais, tomamos a decisão necessária de adiar nossa turnê para o início do próximo ano. Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos continuarão válidos para os shows remarcados — novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Agradecemos a compreensão, o carinho e o apoio”, escreveu a banda.