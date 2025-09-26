FAMÍLIA CRESCENDO!

Ex-jogador e esposa anunciam espera pelo 14º filho: 'Número 14 no forninho'

Aos 48 anos, ex-astro da NFL compartilhou a novidade sobre a ampliação da família, que já tem 12 filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:17

Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho: “Número 14 está no forninho” Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander, de 48 anos, revelou na última quinta-feira (25) que ele e a esposa, Valerie Alexander, estão esperando o 14º filho do casal. A notícia foi compartilhada durante participação no programa Up & Adams Show, apresentado por Kay Adams.

“Estamos começando a contar para as pessoas, mas o número 14 está no forninho”, disse Shaun, visivelmente empolgado com a chegada do novo membro da família.

Casados desde 2002, Shaun e Valerie já são pais de Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope e Judea, totalizando 12 filhos vivos. O nono bebê do casal, Torah, faleceu aos dois meses de idade. Até o momento, o sexo e o nome do 14º filho não foram divulgados.

Durante sua carreira na NFL, Shaun Alexander atuou pelos times Seattle Seahawks, entre 2000 e 2007, e Washington Redskins, em 2008. Apesar do sucesso nos campos, a família sempre foi prioridade para o ex-atleta, que compartilhou a alegria de ver o lar crescer mais uma vez.