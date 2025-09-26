Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador e esposa anunciam espera pelo 14º filho: 'Número 14 no forninho'

Aos 48 anos, ex-astro da NFL compartilhou a novidade sobre a ampliação da família, que já tem 12 filhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:17

Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho: “Número 14 está no forninho”
Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho: “Número 14 está no forninho” Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander, de 48 anos, revelou na última quinta-feira (25) que ele e a esposa, Valerie Alexander, estão esperando o 14º filho do casal. A notícia foi compartilhada durante participação no programa Up & Adams Show, apresentado por Kay Adams.

“Estamos começando a contar para as pessoas, mas o número 14 está no forninho”, disse Shaun, visivelmente empolgado com a chegada do novo membro da família.

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Imagem - Gabriela Duarte se explica após repost polêmico sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso

Gabriela Duarte se explica após repost polêmico sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso

Imagem - Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Casados desde 2002, Shaun e Valerie já são pais de Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope e Judea, totalizando 12 filhos vivos. O nono bebê do casal, Torah, faleceu aos dois meses de idade. Até o momento, o sexo e o nome do 14º filho não foram divulgados.

Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho

Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho: “Número 14 está no forninho” por Reprodução/Redes Sociais
Shaun Alexander e Valerie Alexander, estão esperando o 14º filho do casal por Reprodução/Redes Sociais
O ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander por Reprodução/Rod Mar/The Seattle Times
Shaun Alexander e a esposa, Valerie Alexander, em 2022 por Reprodução/Getty Images
O ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander por Reprodução/Getty Images
1 de 5
Ex-jogador Shaun Alexander e esposa anunciam espera pelo 14º filho: “Número 14 está no forninho” por Reprodução/Redes Sociais

Durante sua carreira na NFL, Shaun Alexander atuou pelos times Seattle Seahawks, entre 2000 e 2007, e Washington Redskins, em 2008. Apesar do sucesso nos campos, a família sempre foi prioridade para o ex-atleta, que compartilhou a alegria de ver o lar crescer mais uma vez.

Valerie tem sido presença constante ao lado do marido e a revelação do novo bebê promete trazer ainda mais emoção e felicidade à rotina dos Alexander.

Leia mais

Imagem - PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

Imagem - Entenda como os energéticos podem afetar a saúde coração

Entenda como os energéticos podem afetar a saúde coração

Imagem - 3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

Tags:

Nfl

Mais recentes

Imagem - Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos
Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
Imagem - Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
02

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
03

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes
04

Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes