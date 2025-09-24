ADMIRAÇÃO

Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Apesar do divórcio conturbado, musa fitness elogia talento e dedicação de Belo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:25

Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, fez questão de elogiar Belo, de 52, pelo seu novo desafio na atuação. O cantor integra o elenco de Três Graças, a próxima novela das 21h da TV Globo. Ao compartilhar um teaser da produção em seu Instagram nesta terça-feira (24), Belo recebeu um comentário carinhoso da ex-mulher, com quem foi casado por 16 anos antes da separação em 2024.

"Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns", escreveu Gracyanne, que recentemente entrou com pedido de divórcio litigioso, alegando que ele ainda não assinou a documentação. Mesmo com o processo em andamento, a musa fitness costuma reforçar publicamente seu carinho pelo ex-marido e já admitiu em outras ocasiões o desejo de reatar o relacionamento.

Enquanto isso, a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, está confinada no reality A Fazenda. Durante o programa, ela comentou sobre a repercussão do carinho de Gracyanne e confessou ter ficado surpresa com a possibilidade de reconciliação do ex-casal.